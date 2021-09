Vente des vins des Hospices de Beaune : beaucoup moins de vins mais la qualité est au rendez-vous

La vente des vins des Hospices de Beaune aura lieu le dimanche 21 novembre prochain. Une 161e édition présentée ce mardi à l'Hôtel Dieu. Comme d'habitude c'est le vin de l'année en cours qui sera vendu. Problème avec les aléas climatiques de ces derniers mois (gel, pluie...) et alors que les vendanges ont débuté le 17 septembre dernier, Ludivine Griveau la régisseuse des Hospices, s'attend "à des rendements historiquement faibles tant pour les rouges que pour les blancs".

Ludivine Griveau, régisseur des Hospices de Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

L'an dernier la 160e édition avait rapportée 14,3 millions d'euros au global (en comptant la vente de la pièce de charité) c'était le deuxième meilleur résultat de l'histoire ! Fera t-on aussi bien cette année malgré ce contexte peu favorable ? Alain Suguenot, maire de Beaune et président des Hospices Civils, y compte bien ! Et c'est à la maison Sotheby's, choisie pour organiser la prestigieuse vente aux enchères cette année, qu'il lance ce challenge.

On a besoin de cet argent

"On met la barre haute parce qu'on a besoin de cet argent. Vous savez que l'hôpital de Beaune est le seul où les investissements sont uniquement liés à la vente des vins et aux visites payantes de l'Hôtel Dieu. L'Etat ne donne pas d'argent pour l'investissement donc pour nous c'est très important. Et puis pour Sotheby's c'est la toute première vente. Ils doivent montrer qu'ils sont là et qu'ils comptent bel et bien faire ce travail au niveau international pour faire en sorte que les acheteurs soient nombreux".

Alain Suguenot entend bien que la vente 2021 rapporte autant que celle de l'an passé Copier

Alain Suguenot maire de Beaune et président des Hospices © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour compenser la quantité, Ludivine Griveau, mise sur... la qualité des raisins ! "Nous avons des saveurs, des arômes, des compositions aromatiques très complexes, très puissantes tant sur chardonnay que sur pinot noir, c'est vraiment appréciable d'autant que les quantités de sucre sont là et que l'on a des degrés naturels de 12 à 12,5 degrés ce qui est tout à fait habituel pour la Bourgogne" rassure la régisseuse des hospices qui complète dans un sourire : "si je n'étais pas optimiste vous l'entendriez, donc vous pouvez me faire confiance".

La qualité du millésime viendra t-elle compenser la rareté des grappes cette année ? Ludivine Griveau veut y croire. Copier

Les toutes premières vendanges d'Alessio, 19 ans, venu de Haute-Savoie © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce vendangeur rapporte au camion le raisin coupé par ses collègues © Radio France - Thomas Nougaillon

La cause des femmes à l'honneur cette année

Les vendanges débutées des 60 hectares de vignes des Hospices de Beaune doivent se terminer ce samedi. Cette année le profit de la vente de la pièce de charité ira à deux associations qui défendent la cause des femmes. Leurs noms -tout comme celui des présidents- n'ont pas été dévoilés, mais l'une oeuvre contre les violences faites aux femmes, l'autre dans le domaine médical a t-on appris.

