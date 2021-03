Vente des vins des Hospices de Beaune : Sotheby's choisi pour les cinq prochaines années

La date est déjà arrêtée. La prochaine vente des vins des Hospices de Beaune se tiendra le 21 novembre prochain. Et cette année encore, c'est à Sotheby's qu'a été confiée son organisation et son animation. Les Hospices Civils de Beaune confirme l’attribution de ce rendez-vous traditionnel au cabinet d'expertise et de vente aux enchères pendant les cinq prochaines années.

Un appel d'offres lancé mi-décembre

François Poher, Directeur des Hospices Civils de Beaune précise qu'"au terme d’une procédure d’appel d’offres lancée mi-décembre, nous avons retenu la proposition de Sotheby’s. Pour les cinq prochaines années, nous travaillerons ensemble à développer la connaissance de notre domaine, de ses vins et de notre vente au bénéfice de toute la Bourgogne. Nous saurons aussi préserver le caractère pluriséculaire et patrimonial de notre institution hospitalière et renforcer encore davantage ses capacités d’investissement au service des habitants de notre territoire. »

Un cabinet d'expertise dans tous les domaines de l'Art et du luxe.

Sotheby's France organise également des ventes aux enchères dans les domaines de l'Art Impressionniste & Moderne, l'Art Contemporain, les Arts d'Afrique et d'Océanie, les Arts d'Asie, les Arts Décoratifs du XXe siècle & le Design Contemporain, le Mobilier ancien, la Sculpture et les Objets d'Art, l'Orfèvrerie Européenne, les Livres & Manuscrits, les Tableaux et Dessins Anciens et du XIXe siècle, la Photographie, la Joaillerie, les Montres et la Mode.

à lire aussi Le nouveau président américain Joe Biden invité à la prochaine vente des vins des Hospices de Beaune