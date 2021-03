Vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges : une 60è édition de tous les records

La 60è vente des vins de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) s'est déroulée ce dimanche 14 mars au château du clos de Vougeot et tous les records sont battus. La pièce de charité, le lot emblématique est parti pour 49 380 euros, record historique. Il s'agit d'un fût de 228 litres de 1er cru "Les Saint-Georges". La somme va être reversée à l'Institut Pasteur pour financer la recherche d'un vaccin contre la grippe.

A titre de comparaison, l'an dernier, la pièce de charité a rapporté 42 000 € qui ont été reversés à l'association France Alzheimer.

Plusieurs records battus

Le coup d'envoi de la 60è vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges a été donné par Frédérique Chégaray de l'Institut Pasteur avec de l'espoir. Espoir qui n'a pas été vain puisque le total des ventes atteint 1.923.000 euros, un autre record de battu. "Je suis vraiment très content, c'est une réussite. Il faut dire que c'est du bon cette année donc les gens se sont arraché les lots", sourit Alain Cartron, le maire de Nuits-Saint-Georges. "C'est une très très belle année (...) Tous les signaux sont au vert", poursuit François Poher, le directeur des Hospices de Beaune.

"C'est une réussite", Alain Cartron, maire de Nuits-Saint-Georges

Cette soixantième édition a été marquée par sa rapidité, comme l'année précédente. Un peu plus de deux heures à peine pour écouler les 114 lots mis à la vente. "J'ai trouvé cette vente hyper active, vive, intéressante, énumère Thibaut Liger Belair, négociant bourguignon de la maison du même nom. On s'est battus et je n'avais pas l'impression qu'il y avait 50 personnes dans la salle mais beaucoup plus." Il faut dire que le protocole sanitaire a rendu cette vente particulière.

Un protocole sanitaire strict

Cette soixantième vente des vins de Nuits-Saint-Georges s'est déroulée avec un protocole sanitaire strict. Seulement une cinquantaine de personnes était présente dans la salle, le reste des acheteurs a du faire monter les enchères par téléphone ou par internet. Ces derniers ont pu être aidés par trois personnes qui ont pris en compte les enchères des acheteurs à distance : deux par téléphone et une par internet.

Deux personnes prennent les appels des acheteurs à la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). © Radio France - Cédric Hermel

Chaque personne présente dans la salle du chateau du Clos de Vougeot était espacée d'au moins deux mètres. Les participants ainsi que les autorités espèrent que le cru 2022 de la vente aux enchères pourra se dérouler sans un protocole sanitaire comme celui de cette année.