Vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges : le maire Alain Cartron exclut une annulation

La vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) devrait se tenir du 13 au 14 mars 2021. En tout cas les dates sont arrêtées, le protocole sanitaire est fixé. La seule inconnue, c'est la date d'une éventuelle allocution d'Emmanuel Macron pour durcir le couvre-feu à 18 heures, actuellement en vigueur dans notre département. "On peut reculer d'un week-end et même aller jusqu'à un mois", lance le maire de Nuits-Saint-Georges, Alain Cartron. Alors une annulation est-elle envisagée ? "Non. Non. Comme à Beaune. Ils ont reculé."

"C'est un crève-cœur parce que ce ne sera pas une fête", Alain Cartron

Alors l'événement pourrait se dérouler si, bien évidemment, les mesures sanitaires ne sont pas durcies d'ici les 13 et 14 mars 2021. Le protocole sanitaire est , lui, prêt pour les semaines à venir. Même si "c'est un crève-cœur parce que ce ne sera pas une fête", soupire le maire de Nuits-Saint-Georges.

Comme pour Beaune, un protocole sanitaire strict

Pour permettre à l'événement de se tenir, certaines choses ont du passer à la trappe. Il n'y aura pas pas d'animations pour cette vente des vins, cru 2021. Cette année, pas de marché des producteurs, par de semi-marathon, ni de 10 kilomètres. Tout ce qui fait le sel de la vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges est amputé. "Ce sera la vente des vins mais ce ne sera pas la fête", se réjouit à moitié Alain Cartron, le maire de Nuits-Saint-Georges.

"Ce sera la vente des vins mais ce ne sera pas la fête", Alain Cartron, maire de Nuits-Saint-Georges.

Quant à la vente en elle-même, prévue le dimanche 14 mars 2021, là aussi c'est plus strict que les années précédentes, protocole sanitaire et Covid-19 oblige. La jauge est limitée à seulement 50 personnes dans le cellier du Clos Vougeot, toutes espacées de deux mètres. "Il n'y aura que des acheteurs dans la salle", précise Alain Cartron. "On aura pas ce qu'il y a d'habitude, à savoir leurs clients étrangers qui viennent profiter de la fête", ajoute le maire de Nuits-Saint-Georges.

En revanche, aucun test PCR négatif ne sera demandé à l'entrée du cellier du Clos Vougeot. "On a pas prévu de les faire" ajoute laconiquement Alain Cartron. A la place, il y aura juste une prise de température à l'entrée.