Vente des vins record à Beaune : faut-il s'attendre à une augmentation du prix du Bourgogne ?

La vente des vins des Hospices de Beaune, dimanche 20 novembre 2022, a battu sur tous les records. Sur la fameuse "Pièce des présidents", adjugée à 810.000 euros, au profit d'associations qui œuvrent en faveur de l'enfance, mais également au niveau du montant total. Les enchères caritatives représentent cette année près de 29 millions d'euros (hors frais), pulvérisant le précédent record - près de 14 millions d'euros en 2018. En moyenne, le prix de la pièce a augmenté de 8% en un an. Cette hausse spectaculaire des prix préfigure-t-elle une augmentation à venir sur le marché pour TOUS les vins de Bourgogne ? Pas forcément, et on vous explique pourquoi.

Deux marchés différents : "Je ne pense pas que le nouveau record augure d'une prochaine augmentation"

"Je ne pense pas que le nouveau record augure d'une prochaine augmentation pour les consommateurs", annonce d'emblée Jérôme Gallo, professeur d'économie, et directeur de la "School of Wine & Spirits", la branche spécialisée dans le vin de la "Business School of Business" (BSB), à Dijon. "On est sur quelque chose à l'instant T, un évènement mondial", explique-t-il, rappelant que, dans une vente de charité, les prix sont naturellement gonflés par et pour la bonne cause.

Autre raison pour laquelle la vente ne va pas tirer tous les prix vers le haut, selon Jérôme Gallo, les Grands Crus et 1er Crus mis aux enchères à Beaune ce weekend ne sont pas sur le même marché que les "autres" Bourgogne - les appellations "régionales et villages". Il s'agit de cuvées très haut de gamme - un peu comme si on comparait, pour schématiser, la haute couture et le prêt-à-porter. "Les 1er Crus et les Grands Crus représentent entre 10% et 15% de l'ensemble des vins produits en Bourgogne, donc ce qu'il se passe sur ces appellations n'est évidemment pas représentatif de ce qu'il peut se passer sur le reste, soit 90% des vins de Bourgogne", explique-t-il.

La professeur d'économie illustre son propos sur ces deux marchés différents, ou l'augmentation de la crème de la crème n'influe pas nécessairement sur le reste, par un exemple concret sur l'histoire récente : "Depuis 5-6 ans, l'augmentation sur les plus beaux flacons de la Bourgogne a été assez spectaculaire, alors que l'augmentation sur les appellations "régionales" et "villages" n'est pas aussi importante, comme on a pu le voir lors des dernières foires aux vins des grandes enseignes, et fort heureusement pour les consommateurs".

Un avis partagé par François Labet, à la tête du BIVB , le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, lorsqu'on lui demande si les records de la vente des vins à Beaune peuvent mécaniquement augmenter tous les prix : "Non, je ne pense pas. Il faut relativiser. Un maintien des cours, oui. Ou hypothétiquement sur les vins les plus rares, sur lesquels il y a déjà des prix très élevés, mais qui ne représentent que quelques pourcentages de la production de la Bourgogne".

Comment expliquer ces records ?

Il analyse les records par le grand nombre de pièces mises en vente et par un "effet rattrapage des acheteurs qui n'ont pas pu acheter tout ce qu'ils désiraient", en 2020 à cause du confinement et en 2021 à cause des faibles rendements, et plus largement par la "grande désirabilité des vins de Bourgogne pour les consommateurs".

Et pour ceux qui se demandent pourquoi les prix ont quand même augmenté en 2022 alors que l'offre était plus élevée qu'en 2021, mettant à mal le principe du "ce qui est rare est cher", Jérôme Gallo répond qu'il ne faut pas confondre "rareté absolue" et "rareté relative" - sur l'ensemble du marché mondial du vin, même avec quelques dizaines de milliers d'hectolitres supplémentaires en 2022, le Bourgogne reste extrêmement rare et donc recherché.

Le prix du Bourgogne va sûrement augmenter ... mais rien à voir avec les records de la vente des vins des Hospices de Beaune

Sans lien avec les records du weekend dans la cité beaunoise, boire un verre de Bourgogne est de plus en plus cher. Première explication : le faible rendement de l'année 2021. "Pour le consommateur, il y a déjà eu une augmentation assez sensible en 2019, de 20 à 25% selon les appellations. Il y a eu une autre augmentation sur les 2020, parce que les producteurs ont anticipé la très faible récolte de 2021 et ont lissé les prix, détaille Jérôme Gallo de la "School of Wine & Spirits". En clair : au lieu d'appliquer une augmentation mécanique en 2021, ils ont préféré augmenter les prix sur les deux millésimes précédents".

Une autre raison de l'augmentation des prix : le coût de certaines matières. Le prix du verre, par exemple. "Aujourd'hui, il est difficile de trouver les bouteilles pour embouteiller", confirme François Labet du BIVB. Il évoque également la problématique, pour des questions liées à la Guerre en Ukraine, mais pas que, des capsules en métal qui recouvrent les goulots, des cartons d'emballage, de la colle pour les étiquettes adhésives, sans parler du prix du transport. Une hausse qui impacte davantage les bouteilles bon marché que les plus chères, dans lesquelles ces hausses sont diluées dans le prix de base est élevé.

