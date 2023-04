Vente du muguet le 1er Mai : une pratique règlementée

En brin, non-emballé, et sans bouquet ! Voilà la règle pour vendre le muguet de votre jardin ou des bois lors du 1er Mai, la préfecture l'a rappelé sur son compte twitter.

Il est également interdit de matérialiser de quelconque manière un point de vente par une table, une chaise ou un tréteau, et de s'installer à moins de 50m d'un fleuriste professionnel. Il ne faut pas gêner la circulations des véhicules et des piétons sur la voie publique. D'ailleurs, tout manquement pourrait être puni de 3 750€ et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, bien qu'il soit rare d'en arriver là.

Ces règles sont là pour protéger les fleuristes professionnels : "Nous avons impérativement besoin de cette fête là !" clame Sophie-Amice Lerebourg, fleuriste à Caen et présidente de la chambre syndicale des fleuristes de Normandie. "Le 1er mai, on est taxé comme tous les autres jours de l'année. Nous n'allons pas aller chercher un pourcentage sur le salaire des vendeurs de muguet ce jour là, donc c'est important de respecter ces règles pour ne pas qu'on souffre de concurrence déloyale."

Chaque commune peut prendre un arrêté municipal différent, d'où l'importance de se renseigner avant toute vente.