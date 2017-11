Vente du siècle chez Airbus : Mécafi va embaucher 70 personnes d'ici la fin de l'année

C'est la commande du siècle. Airbus va livrer plus de 400 avions A320 à une compagnie low-cost américaine. Les sous-traitants de l'aéronautique du Châtelleraudais se frottent déjà les mains.

Chez Mécafi, on a déjà fait le calcul : les commandes annoncées ce mercredi par Airbus puis par Boeing (430 avions A320 et 225 avions 737) couplées à l'actuel carnet de commandes de l'entreprise représentent plus de dix ans d'activité assurée pour le sous-traitant de Châtellerault.

Plus de 20.000 moteurs à équiper

Mécafi réalise une quarantaine de pièces du moteur qui équipe l'A320 et le 737 nouvelle génération. Il y a deux moteurs par avion. Avec plus de 10.000 appareils de ce type en attente de livraison dans le monde, ça fait plus de 20.000 moteurs à équiper. De quoi donner le vertige.

Une école en interne pour former les nouveaux embauchés

Le défi à présent pour Mécafi, c'est de trouver l'argent pour continuer d'investir et la main-d'oeuvre pour tenir la cadence. L'entreprise a recruté 200 personnes en 2016-2017 et va continuer d'embaucher. Il lui faut trouver 70 personnes dans les semaines qui viennent. Problème : le sous-traitant a énormément de mal à attirer des candidats. Il va donc lancer une campagne de communication nationale et créer sa propre école en interne pour former ses futurs collaborateurs.