Coronavirus: Amazon visé par une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

"On nous parle de crise sanitaire majeure dans le pays, restez chez vous, et chez Amazon, c'est open-bar!", constate Yves Quignon responsable CGT à Douai. Le syndicaliste énumère les risques que prennent chaque jour les salariés du géant de la vente en ligne: manque de gel hydroalcoolique, de masques, des tourniquets et des rampes d'escaliers qui ne sont jamais désinfectés et la distance de sécurité d'un mètre impossible à respecter.

Face à cette absence de mesures de protection, de nombreux employés avaient fait valoir leur "droit de retrait" dès la mise en place du confinement, 200 sur le seul site de Lauwin-Planque près de Douai. La direction qui leur réfute ce droit a donc décidé de ne pas payer les jours non travaillés. Le Conseil des Prud'hommes a donc été saisi.

Le ministre de l'économie et son homologue en charge du travail ont rappelé l'entreprise à ses obligations en matière de sécurité sanitaire la semaine dernière. En saisissant la justice pénale et en déposant plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, la CGT souhaite que "la direction prenne la mesure des choses". Yves Quignon précise qu' "elle doit prendre toutes les dispositions pour que les salariés ne risquent pas leur vie et celle de leurs familles en allant travailler".