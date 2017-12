"Nous sommes sur une trajectoire pour battre le record". Jean-Marie Barillère, Président de l'Union des maisons de champagne, veut rester prudent dans les mots qu'il emploie, mais il a du mal à cacher son enthousiasme.

L'année 2017 pourrait bien être celle des records, avec plus de 312 millions de bouteilles vendues (contre 306 millions en 2016) et surtout cinq milliards d'euros de chiffre d'affaire (4,7 milliards d'euros en 2016).

Il faudra bien sûr attendre de passer les Fêtes de fin d'année pour avoir les données définitives puisque les mois de novembre et décembre représentent 30% des ventes de champagne de l'année.

Un marché français qui ne baisse plus.

Outre le nombre de bouteilles vendues, l'autre motif de satisfaction pour les professionnels du champagne, c'est le regain que connaît le marché françai.

"C'est la grande nouvelle de 2017", appuie Jean-Marie Barillère "Pour la première fois depuis six ans, les ventes ne baissent plus. Le moral des Français va mieux, l'économie repart à la hausse et comme nous vendons un vin associé à l'optimisme et à la célébration, ça se ressent".

Mais ce marché français est surtout bénéfique pour les vignerons indépendants et les coopératives, alors que les ventes des maisons de champagne se font essentiellement à l'étranger.

Un marché anglais en berne

"Les entreprises spécialistes du marché anglais vont encore souffrir en 2017", Jean-Marie Barillère est affirmatif sur ce point : le Brexit (sortie de l'Angleterre de l'Union européenne) a eu un effet néfaste sur le marché anglais. "Heureusement, les autres marchés européens compensent", explique le Président de l'Union des maisons de champagne "L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne vont mieux".

Et puis le champagne continue de plaire bien au-delà des frontières européennes, aux Etats-Unis (premier marché à l'export avec plus de 500 millions d'euros), au Japon et même en Australie, où la consommation du roi des vins ne cesse d'augmenter chaque année.