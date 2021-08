Ventes de yearlings à Deauville : retour vers le futur ?

C’est l'un des rendez-vous majeurs de l'été à Deauville : La vente de yearlings, ces jeunes pur-sangs destinés à devenir des chevaux de course. Éventuellement des cracks pour les meilleurs d'entre eux. Décalé en septembre l’an dernier, le rendez-vous retrouve sa place habituelle dans le calendrier. “Un timing idéal pour nous. Parce que la vente a lieu en même temps que les meetings de course, juste en face de nous” précise Agathe Capdenon, la directrice de la communication d'Arqana, la société organisatrice. “Il y a une totale synergie entre les deux événements. Les gens viennent inspecter les chevaux le matin, vont voir les courses l'après-midi et reviennent pour la vente le soir”.

De ce samedi jusqu'à mardi des centaines de yearlings seront proposés aux plus offrants, venus (presque) du monde entier. “Cette année il manque les Japonais et les Australiens pour les raisons sanitaires qu’on connaît. Mais les Américains sont là, comme les Anglais et les Irlandais grâce aux récents assouplissements des règles de déplacements”. Les enchères à distance seront aussi facilitées, via le site d’Arqana qui a développé les possibilités d’inspection numériques avec de multiples photos et vidéos des jeunes chevaux.

Le cru 2021 va-t-il permettre de relancer le marché ? “ Il a perdu 20% l’an dernier, ce qui n'est quand même pas anodin. Mais par rapport à d'autres secteurs, on s'en est plutôt bien tiré. Donc maintenant, on va voir comment ça va évoluer ” répond, prudente, Agathe Capdepon.