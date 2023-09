Ventes immobilières en Touraine : de plus de plus de paiements comptant avec la remontée des taux d'intérêt

Qui peut encore acheter en France ? Et surtout, quoi ? Il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'acquérir un bien immobilier. La faute, bien sûr, à la hausse des taux d'intérêt et à la frilosité des banques.

ⓘ Publicité

Conséquence, plutôt inattendue, avec l'augmentation des refus de prêts, les achats comptant augmentent ! Cela concerne évidemment ceux qui en ont les moyens mais c'est loin d'être anecdotique. En France, ces paiements représentaient à peine 10% des transactions immobilières, ils atteignent aujourd'hui 20%.

La quasi-disparition des primo-accédants

Une tendance qu'on retrouve aussi en Touraine. Même si, bien sûr, cela concerne des profils bien particuliers. Marie-Sophie Brocas-Bezault est la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire (qui regroupe l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret). "On n'est pas sur les primo-accédants. Là, on est sur une typologie de clients qui réalisent un investissement locatif ou un achat de petites surfaces, mais de résidences secondaires".

La conséquence, c'est que dans son agence immobilière de Tours, Daniel Clemente (qui est aussi le président délégué de la FNAIM en Indre-et-Loire) n'a pas vu de primo-accédant depuis quasiment un an. "En plus de regarder la solvabilité des clients, les banques leur demandent également une solvabilité d'épargne. Que les clients puissent toujours bénéficier d'une épargne de sûreté. Aujourd'hui, l'accession à la propriété est donc compliquée".

"L'appel à l'épargne des parents et des grands-parents"

Dans la foulée, Marie-Sophie Brocas-Bezault a vu se développer un autre phénomène, la très forte augmentation des coups de pouce aux proches. "Aujourd'hui, les banques acceptent de financer maximum à hauteur du prix. Donc il faut trouver pour ces primo-accédants une solution pour financer les frais. Et quand ils n'en ont pas, c'est un petit peu l'appel à l'épargne des parents et des grands-parents".

Mais cela ne concerne évidemment que ceux qui le peuvent, ce qui va d'autant plus creuser le fossé entre ceux qui ont les moyens de s'acheter un bien et les autres.

De grosses négociations sur les prix

Le volume des transactions immobilières a bien baissé en France, de 11,2% entre mai 2022 et mai 2023, mais la baisse des prix, elle, n'est pour l'instant que de 2% en Indre-et-Loire. En revanche, quand les ventes se font, il n'est désormais pas rare d'assister à de grosses négociations, de l'ordre de 10% du prix affiché selon la FNAIM 37, la Fédération nationale de l'immobilier en Touraine.