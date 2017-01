Ventes privées : les soldes avant les soldes !

En Drôme-Ardèche, les soldes d'hiver ne débuteront que le mercredi 11 janvier et se dérouleront jusqu'au 21 février. Mais vous voyez déjà partout des rabais, jusqu'à moins 70%. Cet hiver, les ventes privées s'affichent dans les vitrines et s'adressent à un public de plus en plus large.

Moins 20%, moins 40%, jusqu'à 70 % : les rabais sont déjà là alors que les soldes d'hiver officielles n'ont pas encore commencé. En Drôme-Ardèche, les soldes d'hiver ne débuteront que le mercredi 11 janvier et se dérouleront jusqu'au 21 février, mais les ventes privées sont déjà là et certaines depuis la fin du mois de décembre.

Les soldes avant les soldes

Dans les magasins, cet hiver, les ventes privées s'affichent en vitrine. © Radio France - Mélanie Tournadre

Vous avez peut être déjà reçu des mails ou des SMS de vos boutiques préférées. Elles s'appellent "ventes privées", "déstockage", "promos" ou encore "journées renversantes" ; les réductions sont déjà bien présentes dans de nombreux magasins de vêtements et pas seulement.

"J'ai déjà trouvé une tenue complète à moins 50%, c'est génial" explique Marie, jeune montilienne qui profite des ventes privées pour faire son shopping et ressort d'une boutique avec un sac plein à craquer.

Plus de calme et plus de choix

"Ces ventes privées sont beaucoup plus agréables que les soldes, c'est plus calme, il y a moins de monde et plus de choix" insiste Camille qui fait les magasins à Montélimar dans la Drôme.

Manon, responsable adjointe de la boutique Pimkie à Montélimar confirme : "il y a beaucoup plus de choix pendant le sventes privées et des promotions plus avantageuse ; c'est 40% sur tout le magasin alors que pour les soldes ça varie entre 20 et 50%".

"Les promotions sont plus avantageuses pendant les ventes privées"

A Montélimar, chez Yves Rocher, certains produits sont déjà à moins 70% pendant ces ventes privées. "C'est super bien, il suffit d'avoir la carte de fidélité et on profite des conseils des vendeuses qui ont plus de temps que pendant les soldes" explique Soraya, une cliente.

Un public de plus en plus large

Ces ventes "privées" le sont de moins en moins. Il suffit, en réalité, de demander une carte de fidélité qui est très souvent gratuite. Dans certains magasins, il est possible de bénéficier immédiatement des ventes privées , alors que vous venez de faire votre carte à l'instant.

De nombreuses vendeuses l'avouent, hors micro : "ce sont des soldes avant les soldes, ça récompense de moins en moins la fidélité des clients".