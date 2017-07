Le député François Ruffin vient soutenir les aides-soignants des Opalines de Foucherans, en grève depuis 115 jours

François Ruffin était ce mardi dans le Jura. Le député (FI) de la Somme est venu soutenir les aides-soignants de l'EHPAD de Foucherans, près de Dole. Après 115 jours de grève, les grévistes se réjouissent de ce soutien même tardif.

Environ 90 personnes, aides-soignants, syndiqués, élus ou soutiens, étaient rassemblés ce mardi matin devant l'EHPAD Les Opalines à Foucherans, près de Dole dans le Jura.

Grévistes, syndicats et élus réunis ce matin devant l'EHPAD de #Foucherans#Jura autour du député François Ruffin pic.twitter.com/of1HAilaS0 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) July 25, 2017

François Ruffin autour de la table

Au 115ème jour de grève, les grévistes ont été rejoints par le député de la France insoumise élu dans la Somme François Ruffin. Connu pour avoir notamment interpellé le Président Macron sur le parking de l'usine Whirlpool en Picardie ce printemps, il est aussi le réalisateur du documentaire "Merci Patron !".

Pendant près de deux heures, François Ruffin a écouté, attentivement, bloc note à la main, le quotidien et les anecdotes des aides-soignants de l'EHPAD de Foucherans. "On ne peut pas résoudre un problème si on ignore le problème", interpelle-t-il. "Il a fallu plus de 100 jours pour qu'il y ait une lumière qui soit portée sur leur conflit mais aussi sur la situation dans les maisons de retraite !"

Je pense que c'est un peu tard pour l'Etat et pour les députés du coin — François Ruffin, député de la Somme

Porter la voix des aides-soignants

115 jours après le début du mouvement, 10 membres du personnel sont toujours mobilisés et en grève. "On espère que par le biais de François Ruffin, tous les soignants pourront se reconnaître dans ce que nous dénonçons (mauvaises conditions de travail, manque de moyens... ndlr), à savoir une forme de maltraitance, des soignants qui sont épuisés et qui n'en peuvent plus."

La venue du député de la Somme a été appréciée par les syndicats et le personnel soignant. "Il n'est jamais trop tard pour cette cause là", commente Nicolas, l'un des aides-soignants des Opalines. "Par contre, l'erreur de nos députés jurassiens est de ne pas avoir pris ce souci-là en main dès le départ."

Un intérêt tardif pour ce dossier

Si le personnel dénonce l'absence d'intérêt sur ce dossier de la part des élus locaux, elle apprécie vraiment l'intérêt que porte François Ruffin mais aussi la députée de Meurthe-et-Moselle et aide-soignante, Caroline Fiat. Tous deux ont porté la voix de l'EHPAD récemment devant l'Assemblée nationale.

"Mme la Ministre, elles sont en grèves depuis 100 jours à l'EHPAD de Foucherans. Ces soignantes vous ont écrit, sans réponse." #InsoumisANpic.twitter.com/EHCSv3eEm2 — François Ruffin (@Francois_Ruffin) July 19, 2017

Mieux vaut tard que jamais ! Au bout de 115 jours, on apprend à relativiser — Anne-Sophie Pelletier, porte-parole des grévistes des Opalines

Le personnel des Opalines compte pour l'heure poursuivre le mouvement de grève. Les grévistes disent n'avoir toujours aucune nouvelle de la direction.

