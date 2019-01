Veolia remporte la guerre de l'eau d'une goutte à Nîmes

La surprise pour les uns, le soulagement pour les autres. Après deux heures et demi de débat, les élus de l'agglo de Nîmes ont finalement choisi : c'est Veolia qui remporte le marché de l'eau et de l'assainissement. A partir du premier janvier 2020, le numéro un mondial de l'eau remplacera donc la Saur qui gérait ce marché depuis près d'un demi siècle. Jusqu'au bout, le suspens a été maintenu. Résultat du vote (organisé à bulletin secret à la demande de plusieurs élus) : 50 voix pour, 49 contre, 2 abstentions. C'est aussi une victoire politique pour Yvan Lachaud, le président de Nîmes Métropole.

"Ce soir c'est la victoire de la transparence, c'est la victoire de l'intégrité,c'est la victoire des hommes et des femmes, qui, à bulletin secret, contrairement à ce qu'on pouvait penser se sont exprimés librement. Ce qui avait été demandé par le maire de Nîmes, au niveau de son groupe, c'était de voter non pour me mettre en difficulté, ça n'a pas marché."