Veolia remporte le jackpot du marché de l'eau de l'agglo de Perpignan

Veolia peut sabrer le champagne. La multinationale vient de remporter ce que beaucoup présentent comme "le contrat du siècle" avec la communauté urbaine de Perpignan : celui de la gestion et de l'assainissement de l'eau dans les 36 communes de l'agglomération pour les douze prochaines années. Ce marché est estimé à, au moins, 650 millions d'euros.

Jusque-là, Véolia se partageait le marché, notamment, avec les deux autres géants du secteur, Suez et la Saur. Les trois groupes ont déposé une offre mais "celle de Véolia est la mieux-disante" selon les mots du président de Perpignan Méditerranée Métropole, Robert Vila.

Objectif 12% de fuite sur le réseau en 2028

Tous les élus communautaires ont voté en faveur de cette offre. Seul Jean Vila, l'ancien maire communiste de Cabestany, s'est abstenu, réclamant une nouvelle fois "une régie publique et un véritable débat avec les habitants de communauté urbaine. Comme sur le dossier des transports publics il y a quelques mois, j'y vois une frilosité de cet exécutif, pour ne pas dire une allergie certaine aux services publics ! Il s'agit d'un contre-sens de l'Histoire."

A l'inverse, Jean-Claude Torrens, maire de Saint-Nazaire, l'un des trois élus communautaires en charge de cette délégation de service publique, salue une véritable avancée. "En tout, près de 100 millions d'euros vont être investis pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la communauté urbaine : en cette période de sécheresse, c'est capital. Quasiment 80 millions vont être investis pour l'assainissement, c'est du jamais-vu !"

Le groupe Véolia annonce par exemple une "usine de potabilité à Cases de Pène", de gros travaux aussi sur le réseau de canalisation pour atteindre "les 88 % de rendement en 2028". Autrement dit 12 % de fuite contre plus de 20 % aujourd'hui. Plusieurs stations d'épuration vieillissantes (Baho, Rivesaltes...) et qui demandent d'importants travaux de rénovation vont ainsi être délaissées au profit de la station de Perpignan qui tourne "seulement à mi-charge".

Prix de l'eau : des gagnants et aussi des perdants...

Mais si Véolia a décroché le contrat, c'est surtout pour ses prix. L'un des principaux objectifs de cet appel d'offres était à la fois de baisser et d'harmoniser le prix de l'eau au sein des 36 communes. Mission accomplie selon le président Robert Vila : "Dans 33 des 36 communes, les factures vont soit baisser soit rester identiques". Théophile Martinez, le maire de Cases-de-Pène va plus loin :"En moyenne, le 1er janvier, nous serons autour des 4,42 euros le mètre cube pour une consommation annuelle de 120 m3. Croyez-loi, nous avons bataillé sur les prix jusqu'au dernier moment, on a même cru qu'on y arriverait pas..."

Les grands gagnants sont les habitants des communes où les tarifs étaient les plus élevées : Llupia (- 1 € sur le mètre cube), Pollestres (-82 centimes), Baixas (-68 centimes), St-Hyppolite (-64 centimes) et Villeneuve-La-Rivière (-51 centimes). A Perpignan, la baisse devrait tourner autour des quatre centimes par mètre cube.

Le maire du Barcarès Alain Ferrand mécontent

Les trois communes où, à l'inverse, les prix devraient grimper sont : Le Barcarès (+17 centimes le m3), Cabestany (+12 centimes) et... Saint-Estève (+ 2 centimes), la ville du président Robert Vila ! "Ce n'est pas toujours facile d'avoir deux casquettes..." soupire l'élu. Jean-Paul Billès, maire de Pézilla-la-Rivière, salue justement "une vraie démarche communautaire. Après les détricotages sur la voirie et le tourisme, nous mettons en place une vraie solidarité sur l'eau."

N'empêche, à la fin de la réunion, le maire du Barcarès, Alain Ferrand a semblé très agacé. Victime d'une extinction de voix (après le festival Electrobeach de ce week-end ?), l'élu a tout de même contesté cette augmentation des tarifs pour les habitants de sa commune auprès de Robert Vila. Alain Ferrand n'a pas souhaité s'exprimer sur France Bleu Roussillon.