Vercors : une centaine de manifestants contre le tourisme motorisé de masse

Des sentiers refaits, des belvédères, des parkings : voilà en quoi consiste le projet des "sublimes routes du Vercors", porté par le Département de la Drôme pour attirer les touristes, et contre lequel une centaine d'opposants ont manifesté ce dimanche 14 mai, au col de Rousset. Mais si, selon eux, le projet avance assez peu, ils ont surtout manifesté contre le "turbotourisme", c'est-à-dire le côté "marketing" qu'utilise la Drôme pour faire venir des visiteurs.

"On voit des publicités sur l'autoroute, certains loueurs de voitures de luxe proposent des excursions, il faut savoir quelle montagne on veut : celle qui vit, avec des gens, ou celle où on passe dans sa grosse voiture ou moto", explique posément Catherine Flament, habitante de Sainte-Eulalie-en-Royans, dans la Drôme, membre du conseil d'administration de la FAUP (Fédération des Amis et Usagers du Parc du Vercors). Elle faisait partie des manifestants qui ont traversé le tunnel de Rousset en protestation, ce dimanche. Antoine Camus aussi était présent. "Il y a de nombreux habitants qui se plaignent des nuisances sonores". Lui-même habite Pont-en-Royans, côté Isère. "L'été il y a des embouteillages en continu, ça résonne dans la rue principale, si bien que presque plus personne n'y habite".

Selon les manifestants, le Vercors drômois est trop fréquenté, ce qui amène à la fois du bruit (pour les humains et pour la faune), une augmentation des prix de l'immobilier, des problèmes pour se loger (car beaucoup de résidences secondaires ou AirBnb). Le tout dans un contexte de tension sur l'eau, mais aussi de réchauffement global de la planète : "on manifeste car il faut changer de point de vue, évidemment qu'il faut du tourisme, des rencontres, mais pas le tourisme qui débarque à des milliers de voitures", ajoute Catherine Flament. L'an passé, la FAUP avait déjà manifesté contre le projet de Sublimes Routes.