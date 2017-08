Vergnet, le spécialiste français de l'éolien basé à Ormes, placé en redressement judiciaire

Confrontée à d'importantes difficultés financières, la société Vergnet, qui emploie 110 salariés à Ormes dans le Loiret, a déposé le bilan. L'unique fabricant français d'éoliennes a été placé en redressement judiciaire : 6 mois de sursis pour trouver un partenaire ou un repreneur.

C'est une entreprise bien connue dans l'Orléanais : la société Vergnet a déposé le bilan hier. Le tribunal de commerce d'Orléans a placé l'entreprise en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. Vergnet, c'est le seul fabricant français d'éoliennes, fondé en 1989, et qui emploie166 salariés à travers le monde, dont 110 à Ormes, près d'Orléans.

En 2011, Vergnet était déjà passé tout près de la faillite. L'entreprise s'en était sortie en diversifiant ses activités dans le solaire et les solutions hybrides, et surtout grâce à l'intervention de deux de ses actionnaires, la BPI et le breton Nass & Wind. Mais les difficultés sont revenues l'an passé : baisse de 24% du chiffre d'affaires, perte financière de 4,9 millions d'euros.

2 gros contrats retardés en Afrique

L'entreprise pensait bien rebondir cette année, mais la mise en oeuvre de 2 gros contrats a été retardée : la construction d'une centrale solaire au Nigéria et la réalisation de 2 centrales hybrides en Angola. Prévus pour 2017, ces chantiers n'ont toujours pas commencé, et il y en a pour près de 80 millions d'euros. Quant au marché traditionnel de Vergnet - les éoliennes de moyenne puissance - le secteur est en recul, pénalisé par la baisse des tarifs subventionnés en Italie et au Royaume-Uni. Enfin, le partenariat signé avec le chinois Sinovel il y a 2 ans n'est toujours pas effectif.

Depuis plusieurs mois déjà, Vergnet cherche à attirer un investisseur pour retrouver du souffle financier. Recherches jusqu'ici infructueuses... Le 24 juillet, Vergnet a dû suspendre sa cotation en bourse ; nouvelle étape hier avec le dépôt de bilan : Vergnet a 6 mois pour tenter de redresser ses comptes ou pour trouver un repreneur. En attendant l'activité bien sûr se poursuit. Une prochaine audience d'étape est prévue fin septembre au tribunal de commerce d'Orléans.