Vergnet : malgré la reprise, les doutes des salariés

Les salariés du fabricant d’éoliennes basé à Ormes se posent des questions sur leurs repreneurs. Le Tribunal de Commerce d’Orléans a désigné un consortium au sein duquel figurent le Groupe Arum International et la société Krief Group.

La décision est tombée mercredi soir : Vergnet sera repris par un consortium réunissant plusieurs entreprises françaises et étrangères. Le fabricant d'éoliennes était placé depuis l'été en redressement judiciaire. Si l'offre prévoit de garder l'ensemble des salariés, certains sont inquiets des motivations des repreneurs.

"Je ne sais pas ce que va faire Arum, je ne sais pas quel est son projet" - Jean-Marc Sassolas, secrétaire du CE de Vergnet

Principal investisseur choisi par le Tribunal de Commerce à la reprise de Vergnet : le Groupe Arum international. A sa tête, Patrick Werner, 67 ans, énarque et ancien haut fonctionnaire qui s’est reconverti dans le privé. Père de la Banque Postale puis directeur général des assurances Gras Savoye, il annonce vouloir investir 80 millions d’euros pour redresser l’entreprise Vergnet, avec l’appui d’un fonds d’investissement basé à New-York.

L'ancien président de Krief Group condamné pour escroquerie

Dans ses valises, Patrick Werner amène au sein du consortium la société Krief Group, fondée par un certain Louis Petiet. Ce businessman et homme politique est mêlé à un certain nombre d’affaires. En 2015, il a notamment été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende, pour escroquerie, par le tribunal correctionnel du Havre. Dans le Loiret, son nom est également lié au fiasco de la chaîne de télévision locale, Orléans TV.

Candidat aux législatives en 2007 dans l’Eure, Louis Petit a aussi été condamné à un an d'inéligibilité pour financement illégal de campagne. En avril dernier, il a laissé sa place de président de Krief Group, mais son nom apparaît encore comme administrateur. Inquiet et hostile à ces repreneurs, Jean-Marc Sassolas, le secrétaire du Comité d'entreprise de Vergnet, a préféré remettre sa démission. "Vergnet, c'est une entreprise où il y a un sens à venir travailler le matin. On y va, quelque part, pour sauver le monde", confie-t-il. "J'ai un peu de mal à accepter l'idée qu'une société comme ça soit contrôlée par un consortium dans lequel il y Krief. Je ne peux pas travailler pour Arum en sachant quelles condamnations il y a eu derrière, pour les dirigeants de Krief Group".

"Demain, je ne sais pas si Vergnet va faire des éoliennes ou des savonnettes" - Jean-Marc Sassolas, secrétaire du CE de Vergnet Copier

Le Tribunal de Commerce examinera une dernière fois l'offre du consortium le 24 janvier prochain.