Vérifiez vos factures EDF, un Tourangeau voit ses mensualités gonfler sans raison

Alors que le coût de l'énergie pèse de plus en plus sur les ménages, EDF a-t-elle la main lourde sur les factures ? Un client d'Indre-et-Loire dénonce une très nette augmentation de ses mensualités, sans son aval et sans raison. EDF évoque une erreur, peut-être une "défaillance informatique".

Alors que le prix de l'électricité est annoncé en très forte hausse en cette année 2022, environ 12% en février ou mars selon la ministre de la Transition écologique, EDF aurait-elle tendance à gonfler les montants des mensualités ? C'est la mésaventure vécu par un client de l'opérateur en Indre-et-Loire. Sans le prévenir et sans son accord, EDF a fait passer sa mensualité de 198 euros à 283 euros. Pire, l'augmentation n'était pas justifiée.

Le client en question vit en Touraine, l'électricité étant la seule énergie utilisée, chauffage et équipements de la maison. Une première fois au premier semestre 2021, EDF a tenté de modifier ses mensualités. L'opérateur est revenu à la charge en septembre par l'intermédiaire d'un simple mail. Le client assure ne pas avoir répondu une nouvelle fois.

Le mail envoyé par Enedis le 24 septembre au client tourangeau. © Radio France

Mais surprise, en décembre, la facture passe bien à 283 euros mensuel, sans accord du client, et le prélèvement est effectué.

Pourquoi une telle augmentation de près de 30% ?

Le service clients de EDF est donc contacté par le Tourangeau, pour comprendre cette hausse soudaine qui fait passer sa consommation annuelle de 2.000 euros à plus de 3.000 euros, soit 30% de plus, sans changement dans la composition de son foyer et sans nouveaux équipements dans la maison.

Première remarque du service clients : la hausse a été annoncée via votre espace client sur le site internet. Un site non consulté par le Tourangeau, comme beaucoup d'autres. Des clients d'EDF, vivant la même chose, alertent régulièrement les associations de consommateurs, comme cet habitant du Var qui a écrit à l'opérateur : "Le prélèvement automatique que vous octroie votre clientèle à effectuer des prélèvements dans son compte bancaire ne vous autorise aucunement à abuser de cette confiance", demandant le remboursement immédiat du trop perçu. Un autre écrit : "EDF effectue des prélèvements sauvage sur notre compte bancaire".

Après demande auprès de la conseillère clientèle, voici les coûts réels du client Tourangeau, mois après mois, à partir de juin, via les relevés en temps réels du compteur Linky :

juin : 103 euros

103 euros juillet : 66 euros

66 euros août : 69 euros

69 euros septembre : 77 euros

77 euros octobre : 111 euros

111 euros novembre : 251 euros

251 euros décembre : 379 euros

379 euros prévision sur janvier : environ 250 euros

Après un rapide calcul, la conseillère clientèle EDF arrive à définir que la facture annuelle ne devrait pas excéder 2.200 euros. Alors, pourquoi cette hausse imposée en décembre ? Sur quelle base de calcul s'appuie EDF pour modifier manu-militari les prélèvements ?

"Mais EDF rend le trop perçu à échéance annuelle du contrat" précise la conseillère clientèle. "EDF ajuste automatiquement la facture mensuelle si on constate une variation précise Xavier Mamo, Directeur régional service client et commercial Grand Centre, pour éviter une mauvaise surprise au moment de la régularisation à l'échéance", à la fin des onze mensualités, aussi appelée facture rectificative EDF.

Défaillance informatique ?

Ce cas précis du client Tourangeau est tout autre. Comment expliquer le prélèvement excessif ? "Nous ne sommes pas à l'abri d'une défaillance de traitement informatique" détaille Xavier Mamo. L'erreur de EDF a été solutionnée sur un simple appel au service client. On est loin d'une généralité, mais cela peut arriver ponctuellement, d'où "l'importance de bien suivre sa consommation et sa facturation" conclut Xavier Mamo. Selon lui, le portail personnel et surtout l'appli qui permet de suivre sa consommation sont très consultés.