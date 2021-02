Verkor et la gigafactory : quand l'aventure d'une très grande usine de batteries débute à Grenoble

Une usine de plus d’un kilomètre de long sur 1 kilomètre de large, où s'affairent 2 500 salariés. Un site capable de répondre aux besoins en batteries électrique des constructeurs du sud de l’Europe, France, Italie Espagne, à l’horizon 2023-2024. C’est le projet qui peut paraître fou d'une entreprise grenobloise qui aujourd'hui ne produit rien et qui a vu le jour seulement le 29 juillet 2020. Verkor a été fondée par six personnes à Grenoble, qui n'ont rien de têtes brûlées ni du jeune créateur de start-up au fond de son garage.

De 6 à 25 personnes en quelques mois

Les fondateurs ont tous des bagages sérieux et le projet est avisé. La demande est telle et va devenir telle en matière de batteries pour véhicules électriques que l'Europe estime qu'il y a la place pour plusieurs "gigafactory", le terme vient de l'américain Tesla, et c'est autour du bureau grenoblois de l'EIT InnoEnergy, organisme européen destiné à pousser l'innovation, que se sont retrouvés notamment Benoit Lemaignan (ex Waga Energy), Christophe Mille, ancien du CEA, de Tesla et de BMW, ou encore Sylvain Paineau, ex directeur innovation chez Schneider Electric. Le projet attire tellement qu'en janvier 2021 Verkor compte désormais 25 personnes, qui travaillent toutes à la faisabilité financière et technique du projet.

Ne pas rater les trains

Dans un domaine vers lequel c'est la ruée et où il y a de la concurrence, mais des perspectives telles "qu'il y a de la place pour tout le monde" explique Sylvain Paineau. En Europe du nord le projet Northvolt en Suède, sort de terre, sérieusement appuyé par Volkswagen. Verkor veut être le pendant en Europe du sud et il se dit que Renault commence sérieusement se pencher sur le projet grenoblois. Le but premier est de ne pas rater le coche. "En France souvent on a tendance à dire, explique Sylvain Paineau, que c'est dommage d'avoir raté la première génération donc on va travailler à fond sur la recherche et l'innovation et vous allez voir, sur la seconde on sera les plus forts. Sauf que quand on est comme ça sur des sujets très industriels ça ne marche pas. Parce que pendant ce temps-là les industriels montent en compétence dans leurs usines, réduisent les coût de fabrication et vous vous arrivez avec une nouvelle techno qui n'est jamais au bon prix". Ne pas prendre de retard est aussi une obligation "parce que les asiatiques ont bien compris l'importance du marché européen et viennent s'installer : le coréen LG en Pologne (pour les batteries de la Zoé notamment), le chinois CATL en Allemagne... ". C'est donc aussi une question de souveraineté. Verkor espère également en faire une question d'environnement : parce que des batteries électriques fabriquées en Pologne le sont avec de l'électricité issue d'usine à charbon et parce que faire venir des batteries de l'autre bout du monde "grise" une mobilité dites "verte".

1 milliard d'euros... pour commencer

Reste qu'une gigafactory ne se finance pas avec 3 emprunts auprès des amis et de la famille. Le premier investissement pour monter une usine de la taille de celle souhaitée et estimée à 1 milliard d'euros. Ce qui nécessite des investisseurs. Verkor a déjà à ses côtés InnoEnergy, Schneider Electric, IDEC et annonce l'arrivée de Cap Gemini. En attendant de trouver clients et terrains, Verkor veut construire à Grenoble un "Verkor Innovation Center", sorte de mini-usine qui permettra de tester, innover, et former. Parce que créer une nouvelle industrie c'est aussi créer de nouveaux métiers. "C'est assez enthousiasmant" conclu Sylvain Paineau. Un pari survolté en quelque sorte.