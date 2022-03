Verkor signe une alliance avec Plastic Omnium

C'est une alliance à la fois stratégique et financière qui vient d'être annoncée à Grenoble par la société Verkor. Le futur fabriquant de batteries signe avec Plastic Omnium, un partenariat pour "élargir sa gamme produit et sa présence sur les marchés de la mobilité décarbonée et du stockage stationnaire". L'accord comprend une "coopération pour le développement, la production et la commercialisation de modules et packs batterie utilisant les cellules Verkor", et un "investissement majeur de Plastic Omnium dans Verkor, à hauteur de 20 M€". En contrepartie Plastic Omnium aura accès "dès 2025" précise le communiqué de Verkor, "à un volume initial d’au moins 4 GWh annuels de la production de batteries" qui sortiront de la gigafactory Verkor à Dunkerque, dans le Nord.

Plastic Omnium, qui continue à concevoir des pièces plastiques pour carrosserie automobile et des systèmes de réservoirs, a pris très sérieusement depuis 2018 un virage vers les mobilités électriques et vers les réservoirs hydrogène. Elle entre d'ailleurs dans le même temps en négociation exclusive avec le groupe toulousain d'électronique ACTIA pour le rachat de sa branche "power" (électronique de puissance et systèmes de recharge).