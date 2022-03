Verkor va installer son "Verkor Innovation Centre" près de la gare de Grenoble

La société grenobloise Verkor, qui s'est lancé dans un projet de gigafactory de batteries pour véhicules électriques, a toujours dit qu'elle conserverait en Isère son siège et ses activités de recherche malgré l'annonce récente de l'implantation de sa première usine à Dunkerque, dans les Hauts-de-France. Dans un communiqué la société précise qu'elle va installer son VIC, Verkor Innovation Centre, au 22 rue Henri Tarze à Grenoble. Un clin d'œil au passé - et au présent - électrique de Grenoble puisqu'il s'agit d'un ancien site Merlin-Gerin, devenu Schneider Electric, en entrée de la presqu'ile scientifique côté Isère, dans le prolongement de la gare de Grenoble et du quartier Jean Macé.

Un centre opérationnel en partie "avant l'été 2022"

C'est là que Verkor va installer "un laboratoire digital pour soutenir la conception et la validation des produits", "une ligne pilote intelligente de 50 à 150 MWh/an dans un bâtiment de 12 000 m²", ainsi qu'un "centre de formation pour les opérateurs, les techniciens et les ingénieurs". "Le VIC, précise le communiqué de Verkor, sera un terrain d’entraînement pour la fabrication d’innovations numériques menant à des économies de coûts et à une nouvelle génération d’IP (Propriété Intellectuelle) créant plus de 250 emplois directs". Le laboratoire du Verkok Innovation Centre sera inauguré "avant l’été 2022".