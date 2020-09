Véronique Gaulon : "Les cafetiers et restaurateurs ont peur de l'automne et du début d'hiver"

Elle s'occupe de tout le Berry mais l'attention de Véronique Gaulon, présidente du syndicat UMIH dans l'Indre et le Cher a surtout été occupée par des dossiers castelroussins ces dernières semaines.

D'abord la passe d'armes entre la mairie d'un côté et 26 cafetiers et restaurateurs de l'autre - ils demandaient l'exonération totale du droit de terrasse alors que la mairie leur proposait une exonération partielle de 50% sur l'ensemble de l'année - et ensuite cette énorme bagarre du week-end dernier, place de la République, impliquant des dizaines jeunes alcoolisés à la sortie des bars.

Dans ces 2 dossiers Véronique Gaulon appelle à l'apaisement. La président de l'UMIH Berry est ainsi intervenue comme médiateur entre Gil Avérous et le patron du bar l'Imprévu, Valentin Pinault, tenu pour principal responsable : "C'était important de donner un signal [...) A ce jour aucune sanction ne peut-être prise vis-à-vis de ce bar, les enquêtes sont en cours. Rien n'a été établi entre la clientèle de ce bar et les faits" a rappelé Véronique Gaulon, tout en demandant en signe de bonne volonté au propriétaire "de fermer totalement son établissement pendant 2 semaines" Une période permettant de remettre à plat les pratiques auprès du personnel mais aussi d'envoyer un signal à la clientèle "il doit aussi y avoir un effort de leur côté".

Exonération droit de terrasse

Concernant le dossier des terrasses opposant mairie de Châteauroux et cafetiers/restaurateurs "J'ai fait une proposition de suspendre pour l'instant le paiement et de faire le point en fin d'année. car les cafetiers ont peur de cet automne et cet hiver"

Véronique Gaulon demande donc un délai et une décision tenant compte de la réalité du terrain : "Si on voit que la fréquentation des bars et restaurants a bien marché, ils paieront leurs 50%, si on voit que la situation devient catastrophique on pourra reparler de cela"