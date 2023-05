Vers l'ouverture d'une centrale de biogaz à Migennes en 2025

Comme le symbole d'une industrie en pleine transformation, c'est à proximité de l'usine Benteler (sous-traitant automobile) désormais vide et sans perspective que devrait s'installer ce qui s'appellera la " centrale biométhane du Mitigana ". Une installation de 30.000 mètres carrés, soit une unité de taille moyenne pour Engie explique Mathieu Hétet, chef de ce projet : "le biométhane sera injecté directement dans le réseau GRDF à hauteur de 36 GWh (gigawatts heure) ce qui correspond à la consommation annuelle de 3500 foyers, donc globalement toute la ville de Migennes."

Alimentée par des déchets locaux

Une énergie renouvelable et basée sur des déchets organiques locaux explique Mathieu Hétet : "au niveau agricole, on rayonne dans un rayon d'environ 15 à 20 kilomètres, après au niveau des insdustries agro-alimentaires on peut aller jusqu'à 40 ou 50 kilomètres, donc on va rester dans l'Yonne."

L'opposition municipale demande du temps

Face à ce projet soutenu par la majorité municipale, l'opposition n'a pas voté contre lors du conseil municipal de mardi, mais simplement demandé plus d'avis sur le volet environnemental. François Meyroune, conseiller municipal : "il n'y a pas d'opposition de principe parce qu'on crée une énergie renouvelable, mais il faut aller plus loin dans l'analyse et nous avons besoin d'experts." Le conseiller d'opposition regrette par exemple que les associations environnementale n'aient pas été consultées dans le cadre de ce projet.

Engie Bioz assure avoir anticipé les risques de mauvaises odeurs

Quant aux craintes d'odeurs désagréables, Engie Bioz assure refuser les déchets les plus nauséabonds (comme les fiantes de volaille et le fumier bovin mou), c'était déjà inscrit dans la demande de permis de construire. Engie Bioz installera des systèmes filtrants si besoin et des raccords pour éviter qu'il y ait des contacts entre les cuves et l'extérieur. Le site sera situé en bout de zone d'activité à l'est de Migennes. Les résidus issus de cette unité de méthanisation seront réutilisés comme engrais dans les champs des agriculteurs partenaires.