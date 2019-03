Vers la renaissance du centre-ville de Brignoles

Pour lutter contre la paupérisation et la désertification du centre-ville, la municipalité lance un plan pour redynamiser le commerce et faire revenir les habitants dans le cœur de ville. Créations de commerces, rénovation des logements et chasse aux « voitures ventouses » sont au programme.

Brignoles, France

Pour redynamiser le centre ancien de Brignoles, la municipalité lance le plan "Brignoles Coeur de Ville" et un investissement de 50 millions sur 5 ans sur un périmètre de 35 hectares (du Palais de Justice au Pôle Liberté et du Palais des Cotes aux berges du Carami). L’objectif est de réhabiliter plus 400 logements dans le centre ancien, de relancer le commerce de proximité, de sortir les voitures ventouses de l'hyper-centre et d'aérer la ville en réaménageant les places.

340 commerces... 180 fermés

Aujourd'hui à Brignoles, il y a 340 pas-de-porte dans le centre ancien mais 180 sont fermés… ça fait presque 2 sur 3 ! "Brignoles… c’est un peu tristounet" dit Sylvie, une habitante attablée à la terrasse d’un des bars de la place Carami, "les magasins ferment et ça ne donne pas envie de venir se promener sur Brignoles". La municipalité va donc, avec l’aide de Var Aménagement Développement (VAD), racheter une quinzaine de fonds de commerces, les rénover et les proposer à des commerçants. "Avec les centres commerciaux, c’est facile : on arrive, on se gare… Mais nous devons aujourd’hui penser différemment. Toutes les études nous disent que les habitudes de consommation sont en train de changer. La jeune génération souhaite aller dans les grandes surfaces pour récupérer ses courses au Drive… mais elle veut aussi _retrouver en centre-ville un poissonnier, un boucher, un épicier avec qui parler_. Et nous, à Brignoles, nous faisons ce choix-là, celui du petit commerce » précise le maire LR, Didier Brémond.

Sortir les voitures du centre ville : "osé mais indispensable"

Toujours dans le même objectif de faire revenir les habitants dans le centre-ville, un cinéma de 6 salles va également être créé sur l’ancien site du collège Liberté. A côté, il y aura une Résidence Séniors de 101 logements. Plusieurs parkings vont également être créés en périphérie avec un système de navettes gratuites déjà en place. L’objectif dit le maire "c’est de sortir les voitures du centre-ville… c’est osé mais indispensable pour faire renaître Brignoles". La sous-préfecture du Var étouffée notamment par les voitures ventouses, ces véhicules qui restent stationnés des jours, voire des semaines sur les places de parking et empêchent d’éventuels visiteurs de s’arrêter. Selon le maire, "quand vous regardez une vue aérienne de Brignoles, vous ne voyez que des voitures, c’est dramatique !"

La ville et VAD vont également s’attaquer aux logements insalubres avec un programme de réhabilitation. 410 logements, 20 cages d'escaliers, une centaine de façades seront notamment rénovés sur 5 ans. Brignoles va d'ailleurs mettre en place le "permis de louer" et des amendes jusqu’à 15.000€ pour les marchands de sommeil

180 commerces sur 340 sont aujourd'hui fermés à Brignoles © Radio France - Sophie Glotin

Les travaux de rénovation ont déjà démarré Place Saint-Pierre © Radio France - Sophie Glotin

"Quand vous regardez Brignoles, vous ne voyez que des voitures, c’est dramatique !" dit le maire - (Photo Mairie de Brignoles)