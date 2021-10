Vers la suppression de 75 postes chez Nestlé Waters dans les Vosges

Les effectifs vont continuer à diminuer chez Nestlé Waters sur le site de Vittel, dans les Vosges. Les représentants du personnel ont été avisés il y a une dizaine de jours. 75 postes vont être supprimés avant la fin d'année 2022 via des départs volontaires, précise la direction de Nestlé Waters. Ils s'ajoutent aux 166 postes détruits lors des précédents plans "Vosges 2022" et "Passerelle". A l'heure actuelle, on compte environ 775 équivalents temps plein sur le site de Vittel. Nestlé Waters évoque une érosion des volumes d'eau minérales vendues ces dernières années.

Quelles conséquences avec la fin du contrat Lidl ?

Une baisse constante depuis 2016 selon la CGT. Dernière illustration en date : la perte d'un contrat avec la chaîne de supermarchés Lidl en Allemagne. Un contrat qui arrivait à terme et qui après discussions n'a pas été renouvelé explique la direction de Nestlé Waters. Pas de quoi améliorer la situation du site vosgien qui prévoyait avant cela la suppression de 75 postes avec des départs volontaires. Stéphane Cachet est délégué CGT et secrétaire adjoint du comité social et économique de l'entreprise, il craint que cette vague de départs ne soit pas la dernière :

"Connaissant le groupe, si malheureusement en 2022 on ne va pas rechercher des volumes supplémentaires pour compenser, il y des probabilités pour que la direction réadapte les effectifs par rapport aux volumes."

De son côté, la direction dit continuer à négocier avec d'autres acteurs sur le marché allemand. C'est à la fin de ces discussions que Nestlé Waters évaluera "les meilleures options pour continuer à développer ses activités en Allemagne". En attendant, les négociations ont débuté au sujet des 75 suppressions de postes prévues avant la fin de l'année prochaine.

"Un problème d'innovation"

Mais au-delà des difficulté du marché de l'eau en bouteille, Nestlé Waters a aussi ses torts selon Stéphane Cachet :

"On a créé beaucoup de produits, des boissons énergisantes avant les autres et on a la sensation de ne pas être assez soutenus en terme d'innovation. On va relancer les produits aromatisés, c'est une bonne nouvelle mais on a un an de retard sur le projet, alors que le marché des eaux aromatisées commence à chuter [...] Pour nous, il y a un vrai problème d'innovation et de gestion d'entreprise de la part du groupe Nestlé."

