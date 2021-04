Vers le dépôt de bilan pour Alvance Wheels à Diors

La situation est de plus en plus compliquée pour les sites du groupe Alvance de l'Indo-Britannique Sanjeev Gupta. Selon des sources syndicales citées par l'Agence France Presse, les deux unités aluminium et fonte des Fonderies du Poitou à Ingrandes près de Chatellerault, mais aussi le fabricant de jantes en aluminium de Diors, Alvance Wheels, devraient être déclarés en cessation de paiement ce vendredi.

Selon Jean-Philippe Juin, délégué CGT aux Fonderies du Poitou, infomé par l'administrateur judiciaire nommé pour suivre le dossier, les entreprises devraient être placées en redressement judiciaire d'ici à la fin du mois. "Cela permettra à l'Etat de garantir la période de transition", a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Juin, tablant également sur un effort de Renault, principal donneur d'ordre des trois entreprises, pour trouver une solution, et notamment de potentiels repreneurs.

Le site de Diors, seul fabricant français de jantes en aluminium, emploie aujourd'hui 287 salariés qui depuis des années vivent au rythme des dépôts de bilan, des rachats et des espoirs déçus. Une nouvelle période d'incertitude a commencé. Un CSE extraordinaire a lieu ce jeudi après-midi.