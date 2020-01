Le Parlement européen veut imposer un chargeur universel pour tous les smartphones et tablettes

Les parlementaires européens souhaitent imposer aux fabricants de téléphones portables et aux opérateurs le chargeur universel, qui permettrait de recharger tous les téléphones, smartphones, tablettes, appareils photo numériques, et lecteurs de musique portables.

Les élus estiment que cela présente plusieurs avantages. D'abord, le chargeur unique permettrait des économies puisqu'on n'aura plus besoin d'acheter un chargeur pour un nouvel équipement. Deuxième atout : le chargeur unique facilitera la réduction des déchets puisqu'il n'y aura plus, de facto, de chargeur obsolète. 47 % des téléphones non utilisés aujourd'hui ne sont ni recyclés ni réutilisés. Troisième avantage : cela diminuera la paperasserie dans la mesure où les fabricants n'auront plus à fournir le livret séparé de conformité du produit. Ils pourront choisir une déclaration simplifiée qui sera accessible via internet.

Deux tentatives d'imposer le chargeur unique ont échoué

En 2009, la Commission européenne et les fabricants avaient signé un mémorandum dans le but d'harmoniser les chargeurs de téléphones. Cinq ans plus tard, en 2014, un premier texte législatif a été adopté mais son application reposait encore sur la bonne volonté des fabricants. Six ans plus tard, comme aucun progrès n'a été fait, les euro-députés envisagent donc d'assortir un nouveau texte de sanctions qui seraient dissuasives. Une résolution doit être votée par le Parlement européen en février prochain pour confirmer cette position du Parlement.

Aujourd'hui en Europe, on compte 1310 téléphones portables pour mille habitants. La France se situe un peu en dessous de cette moyenne avec 980 téléphones portables pour mille habitants. La Commission européenne estime que les déchets liés aux anciens chargeurs de portables se montent à 51 000 tonnes par an.