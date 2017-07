Vers un record de touristes étrangers en France cette année ?

Le ministère des Affaires Etrangères s'attend à un chiffre final de 88 à 89 millions de visiteurs étrangers en France en 2017. Après une année 2016 difficile, tous les indicateurs sont repartis à la hausse cette année.

L'embellie touristique observée pour les premiers mois de 2017 va-t-elle se confirmer cette année ? C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement, comme l'a annoncé ce lundi le ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian : "Selon nos prévisions, la France pourrait atteindre 88 à 89 millions de touristes en 2017, soit une hausse de 5 à 6% par rapport à 2016", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Giverny.

Niveau de fréquentation revenu à son niveau de 2015

De nombreux professionnels du tourisme ont d'ores et déjà fait état de chiffres en hausse pour le début de l'année 2017, comme par exemple dans le Gard où 70% des professionnels se disent satisfaits du début de saison. En 2016, la France avait accueilli 83 millions de touristes venus de l'étranger, contre 85 l'année précédente. En cause, les attentats, mais aussi, les intempéries et les mouvements sociaux.

Or pour 2017, "lors du premier semestre, nous sommes revenus à un niveau de fréquentation similaire à celui de 2015", se félicite le ministre, grâce notamment à une "forte augmentation des capacités aériennes" et à "une baisse des tarifs". Les clients allemands et espagnols sont "en hausse de plus de 3%". Quant aux Japonais, Russes et Brésiliens, en fort recul l'an dernier, leur chiffre de fréquentation a bondi de 30% entre 2016 et 2017.

Objectif : 100 millions en 2020

Résultat : selon Jean-Yves Le Drian, l'objectif, déjà affirmé par le gouvernement, d'atteindre 100 millions de touristes en 2020, reste "à notre portée" même s'il reconnaît qu'il est "ambitieux". L'objectif est également d'arriver à 50 milliards d'euros de recettes touristiques internationales pour 2020, et à la création de 300.000 emplois supplémentaires.

Les professionnels du tourisme sont plutôt mitigés quant à ces annonces : "Ces chiffres ne signifient pas grand-chose car nous perdons chaque année des parts de marché par rapport à nos voisins", selon Didier Arino du cabinet Protourisme. "Si la fréquentation est en hausse, les prix, eux, ne sont pas revenus au niveau de 2015", déplore quant à lui Didier Chenet, président du Groupement international des indépendants.