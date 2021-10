Vers un retour des Gilets jaunes ? "On en est pas encore là" pour Mélanie, figure du mouvement à Amiens

Encore une hausse du prix du carburants : le litre de gasoil coûte en moyenne 1,55 euros cette semaine. C'est au dessus du seuil qui avait déclenché la crise des gilets jaunes en 2018.

Un contexte de hausse des prix de l'essence qui pousse certains Gilets jaunes à se mobiliser. Ils ont organisé des manifestations, ce week-end, dans plusieurs villes de France comme à Toulouse, à Caen, à Châlons-en-Champagne ou à Abbeville. Des rassemblements qui ont rassemblé, à chaque fois, plusieurs dizaines de personnes. Alors, le mouvement peut-il renaître de ses cendres ? Mélanie, membre du groupe de Gilets Jaunes amiénois "Les Réfractaires du 80" était l'invitée de France Bleu Picardie pour en parler.

"On n'en est pas encore là aujourd'hui"

Mélanie dit ne pas être en mesure de prévoir ce qu'il va advenir de ces mobilisations : "Je ne sais pas si le mouvement des gilets jaunes va repartir. En vérité, il ne s'est jamais réellement éteint : tous les week-ends depuis trois ans, vous pouvez trouver les déclarations de manifestations dans les grandes villes comme Lille ou Paris. _On n'est pas sur l'ampleur des manifestations d'il y a trois ans_, on n'en est pas encore là encore aujourd'hui. On a bien vu qu'il y a des ronds points qui ont été repris, mais il n'y a pas de constructions dessus. Pour l'instant, c'est juste des temps de rencontres, d'échanges."

Mélanie, membre des Gilets jaunes "les Réfractaires du 80" © Radio France - Claudia Calmel

Mélanie observe toutefois des frémissements parmi ses contacts : "Je vois bien qu'il y a un vrai engouement sur les réseaux sociaux et que les gens commencent à réclamer des grosses mobilisations. Mais de mon point de vue, _l'agenda politique fait qu'on est en attente de la présidentielle_, de la campagne présidentielle et que beaucoup de gens attendent de voir ce qu'il va se passer. Cette campagne va nous servir d'outil."

Les "Gilets jaunes Réfractaires du 80" songent à réactiver le mouvement, selon Mélanie : _"On va mettre en place une réunion publique, sans doute dans la semaine. Chacun pourra venir pour échanger : les réfractaires n'ont jamais imposé : on s'est toujours constitués en assemblée générale, ce sont les participants qui ont décidé. On pourrait envisager d_es collages, des réunions, des manifestations ou différentes actions comme des ouvertures de péages, comme l'ont fait les copains à Abbeville, ce week-end. Pour l'instant, on ne sait pas."

L'interview complète de Mélanie est à réécouter ici.