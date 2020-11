Vers une crise de vocation chez les intervenants à domicile toujours aussi invisibles

Les intervenants à domicile du Gard et de l'hexagone toujours aussi invisibles. Leur implication pour le confinement du printemps dernier aurait pu laisser croire à une revalorisation de leur profession. A l'orée du second, toujours rien malgré une crise sanitaire qui les sollicite toujours plus.