Vers une deuxième semaine de blocage chez General Electric à Belfort

Les salariés de la filière nucléaire de General Electric entament ce lundi une deuxième semaine de grève et de blocage. La discussion semble se tendre entre les personnels et la direction belfortaine. En effet, le groupe américain a refusé de donner une prime aux salariés.

Les salariés d'Alstom Power à Belfort ont décidé vendredi de poursuivre la grève et le blocage du site, soutenus par l'intersyndicale. Une grève qui pourrait encore se poursuivre au vu des tensions qui existent entre la direction et les salariés. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoire, les employés, et leurs représentants du personnel réclamaient une augmentation de salaire de plus de 3%, et une prime de 1000 euros. Or, dans un courrier adressé aux salariés en fin de semaine, la direction a proposé une hausse de 2,5%, mais sans prime, expliquant qu'à cause du blocage du site effectif depuis mardi, le budget consacré à la prime Macron a été "épuisé".

Une direction "qui s'est enfermée dans sa tour d'ivoire"

Pour Said Bercy, représentant CGT, cette annonce a eu un effet délétère : "Le mouvement a pris une autre dimension. Là où nous avons fait un effort pour entamer des discussions apaisées, mettre un climat un peu plus serein, on se rend compte que la position de la direction de revenir sur cette prime a cristallisé le débat.

Le syndicaliste estime ainsi que la position de la direction a heurté la fierté des salariés : "Pour les salariés, ça en devient une affaire personnelle. Au delà de la prime, au delà des augmentations, on touche à la fierté et au respect des gens. La secrétaire, le technicien, l'ouvrier et l'ingénieur, qui ont tous fait des efforts, méritent leur prime. Le fait qu'ils nous aient pris en otages sur ce sujet condamne tous mes collègues et c'est inadmissible".

Un mouvement qui va durer ?

Sur place, des dizaines de palettes, de pneus ont été entreposés pour alimenter un feu qui risque de brûler longtemps estime Thomas, salarié depuis près de 15 ans "On mérite un minimum de respect. Il faut arrêter de nous prendre pour des traîne-savates interchangeables. On vient tous les jours pour faire leur travail avec zéro ressources pour trouver les outils. Il y a pas mal d'anciens, et leurs connaissances, qui sont partis avec le plan social. Il faut se débrouiller avec ce qu'il reste et on arrive quand même à faire le boulot malgré tout. Il faut que les richesses redescendent un peu vers le bas".

Un constat partagé par son collègue Jean-michel : "On va rester ici jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. Plus on est maltraités, plus on va se serrer les coudes. Ce n'est pas possible d'être si négligés, alors qu'on a produit une machine pour 88 millions d'euros, qui est parti il y a un mois, et là on a encore cinq machines à faire. On est complètement déconsidérés. Il y a des salariés ici qui sont très mécontents et qui sont prêts à aller plus loin".

La direction estime être engagée dans un dialogue "constructif"

Contactée, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un communiqué, elle explique que « La Direction de GE Steam Power à Belfort reste engagée dans un dialogue constructif et transparent et a fait aux organisations représentatives une nouvelle proposition d’augmentation salariale plus élevée. Si nous respectons le droit légitime de toute personne à faire la grève, il nous faut souligner que la poursuite du dialogue social, la levée du blocage et le retour à l’activité normale sont notre priorité et ce, dans l’intérêt de l’ensemble de nos salariés et de nos clients. »