Vers une fin de la grève chez les pompiers du Territoire de Belfort

Les sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort ont rencontré le Préfet, le Président du Conseil départemental et le Directeur départemental des pompiers, ce vendredi 9 décembre, après une nouvelle action. Ils ont organisé un barbecue géant à midi, devant les fenêtres du Conseil départemental. Au terme de la rencontre, un accord a été trouvé.

Cela fait plus d'un mois que les pompiers sont en grève. Ils protestent contre la loi de transformation de la fonction publique qui entre en vigueur au 1er janvier. Elle prévoit de rallonger leur temps de travail à 1 607 heures par an, soit 25 heures de plus qu'aujourd'hui. Les syndicats de pompiers estiment que cette nouvelle durée qu'on leur impose ne tient pas compte de la pénibilité du métier : travail dangereux, de nuit, pendant les jours fériés.

L'accord trouvé reconnait la pénibilité et la dangerosité du métier de pompiers. En conséquence, ils auront droit à une journée en moins par an à partir de 40 ans, deux journées en moins par an à partir de 50 ans.

Un protocole sera signé la semaine prochaine pour mettre officiellement fin au mouvement de protestation. Cet accord ne fait pas l'unanimité au sein des pompiers du Territoire de Belfort. "Le personnel est déçu. C'est le minimum possible, mais c'est ça ou rien", réagit le syndicat Force Ouvrière.