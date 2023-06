Vers une médiation à Tisséo ? Une procédure rare pour tenter de sortir du conflit

Encore une journée de grève, ce vendredi, sur le réseau Tisséo : toujours pas de bus ni de tram à Toulouse et dans l'agglomération. Les lignes A et B du métro circulent, mais seulement jusqu'à 19H15. Une partie des salariés a cessé le travail depuis jeudi à l'appel des syndicats. Le conflit porte sur la suppression d’une clause de sauvegarde qui permettait d’aligner les salaires des agents sur l’inflation : la direction refuse de la maintenir.

La solution pour un conflit qui s’enlise ?

Le conflit dure depuis près de deux mois. Les syndicats ont saisi le préfet pour demander qu'un médiateur soit désigné pour tenter d'en sortir. Jeudi matin, Pierre-André Durand, le préfet de la Haute-Garonne, a annoncé sur France Bleu Occitanie qu'il allait saisir l'inspection du travail pour proposer une médiation aux deux parties. Des médiations qui sont très encadrées. Le préfet ne peut pas les imposer : les deux camps doivent être d'accord pour y participer. L'intersyndicale, qui est à l’origine de cette demande de médiation, y est favorable. La direction de Tisséo ne se prononce pas pour l'instant et attend d'être contactée par l'inspection du travail. Mais, d'un point de vue l'image et du message que véhiculerait un refus, on imagine mal Tisséo se dérober.

Si la médiation a lieu, c'est l'inspection du travail qui désignere le médiateur. On ne sait sous quel délai elle sera organisée, ni où elle se tiendra : en terrain neutre ou dans les locaux de Tisséo. Une fois la procédure lancée, le médiateur aura un mois pour présenter un accord et les deux parties auront huit jours pour le signer ou pas.

Un précédent il y a 25 ans

La dernière médiation en date, la seule pour l'instant remonte à 1997 : Tisseo s'appelait encore la SEMVAT. Un conflit dur sur les 35 heures : 25 jours de grève d'affilée, sans aucun bus en circulation. On en n'est pas encore là, mais les syndicats menacent de faire durer le mouvement, ils ont des moyens de pression dans leur besace : le festival Rio Loco la semaine prochaine, la fête de la musique la semaine d'après ou, à plus long terme, la coupe de monde de rugby au mois de septembre.