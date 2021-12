Vers une mobilité durable pour tous avec Appebike

La location de 2 roues électriques depuis 2017

L’un des défis majeurs de ce début de 21ème siècle est le déplacement rapide, pratique silencieux et non polluant. C’est donc un marché porteur pour la société ajaccienne Appebike, qui propose la location et la vente de 2 roues électriques.

Des scooters électriques utilitaires - Appebike

Pour passer à la vitesse supérieure

Après les vélos et les trottinettes électriques, à présent AppeBike accroit son parc de véhicules en augmentant le nombre de Km dans lequel on peut se déplacer en Corse sur un 2 roues léger, silencieux et neutre en CO2. Des scooters et des motos, moyens légers adaptés aux déplacements dans le péri-urbain et le rural sont également accessibles aux personnes sans permis, familles, professionnels, artisans, coursiers, ou gardes-forestiers. Ils peuvent se déplacer, effectuer des livraisons et transporter des charges importantes autrement qu'en voiture ou moto "classique".

Des scooters et des motos électriques avec Appebike - Appebike

AppeBike organise aujourd'hui et demain un showroom sur le Port de l'Amirauté. On peut y découvrir et essayer ces véhicules électriques. A retrouver également ici.

Appebike également pour les loisirs - Appebike