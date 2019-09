Vers une nouvelle grève illimitée à l'hôpital psychiatrique du Rouvray ?

L'an dernier, l'intersyndicale de l'hôpital psychiatrique du Rouvray signait un accord après trois semaines de conflit et une grève de la faim pour quatre salariés de l'établissement. 15 mois plus tard, le personnel attend toujours 30 postes de plus et l'ouverture d'une unité pour adolescents.

L'intersyndicale du centre hospitalier spécialisé du Rouvray a déposé un nouveau préavis de grève illimitée à partir du 19 septembre. Elle réclame l'application du protocole d'accord signé avec la direction l'an dernier, après un très dur conflit social. Plusieurs salariés de l'établissement, situé à Sotteville-lès-Rouen, avaient observé trois semaines de grève de la faim, faute d'être entendus par leur direction et par l'Agence Régionale de Santé. Les agents avaient obtenu 30 postes supplémentaires d'infirmiers et d'aides-soignants et la création d'une unité spécifique pour les adolescents.

Aucun poste en plus dans les services

Mais jeudi dernier, une réunion entre les syndicats et la direction a tourné vinaigre. Le protocole prévoyait 440 postes à la fin 2019 dans l'établissement. Il y en a actuellement 426. "Il n'y en aura pas un de plus", explique le délégué C.F.D.T, Jean-Yves Herment. La direction a expliqué aux représentants du personnel que 24 personnes ont déjà été recrutées. Seulement voilà, selon le secrétaire du C.H.S.C.T, ces 24 embauches ont servi à remplacer les départs en retraite ou les congés sans solde, mais pas à renforcer les services. "On se sert de l'argent du contribuable à des fins qui ne sont pas les bonnes", s'indigne Jean-Yves Herment,"c'est un vrai scandale, à un million et demi d'euros..."

"J'ai pas signé un contrat avec Mickey !", Jean-Yves Herment, délégué C.F.D.T

L'intersyndicale a donc déposé un préavis de grève illimitée pour forcer le directeur à recevoir les représentants du personnel sur le sujet. "L'A.R.S s'est engagée. Lui, son rôle, c'est d'appliquer le protocole" tonne Jean-Yves Herment. Un protocole de fin de conflit qui prévoyait aussi la création d'une unité spéciale pour les adolescents, hospitalisés actuellement avec les adultes. Depuis, "il n'y a eu qu'une seule réunion sur le sujet, à la demande des syndicats".

Jean-Yves Herment, de l'intersyndicale du centre hospitalier du Rouvray avec Christine Wurtz Copier

L'intersyndicale n'exclut pas de saisir le tribunal administratif pour obliger la direction de l'établissement à mettre en œuvre les termes du protocole signé en juin 2018.