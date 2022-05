Pénurie de bouteilles de verre pour le vin ? "Tensions depuis six mois" Fanny Boyer (Costières de Nîmes)

Fanny Boyer, vice-présidente des Costières de Nîmes, confirme des "tensions" depuis presque six mois dans les commandes et livraisons de bouteilles en verre pour les viticulteurs.

La filière vin va-t-elle manquer cette année de bouteilles en verre ? Crainte, fantasme ou réalité économique ? France >Bleu Gard Lozère fait le point sur la situation ce mardi avec Fanny Boyer, vice-présidente des Costières de Nîmes, du Château Beaubois. Elle était l'invitée du 8h20 : "On subit des tensions depuis presque six mois au niveau de la production des verres (...) il y a plusieurs effets : d'abord l'augmentation évidemment (des prix) du pétrole et du gaz pour produire les verres, on a subi presque 40% d'augmentation en près d'un an. Il y a des fours en France qui ferment pour des raisons environnementales et sociales. Ensuite, il y a la crise ukrainienne : il y a sept usines en Ukraine qui produisaient des bouteilles et les vendaient dans toute l'Europe. Enfin, des usines en Espagne qui ont été bloquées en Espagne, parce qu'il y a là-bas une grosse grève des transports". Conséquence : les plannings de mise en bouteille sont fortement bouleversés."

"On a des commandes qui s'amenuisent. Les quantités commandées ne sont pas toujours respectées. On ne nous livre pas forcément les modèles qu'on a choisis, qui sont pourtant nos packaging de référence. Il y a notamment de grosses tensions sur les bouteilles blanches, pour embouteiller des rosés et des blancs" Fanny Boyer, vice-présidente des Costières de Nîmes, du Château Beaubois