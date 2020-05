Vers une perte de 30% des sponsors pour les clubs en région Centre-Val de Loire

Plus de 5 semaines après le début du confinement, le monde du sport est totalement à l’arrêt. Il n’y a plus aucun match, aucun entraînement. Tous les clubs sportifs sont à l’arrêt, avec une grande incertitude sur la date de reprise et dans quelles conditions sanitaires. Il n’y a aucune information pour l’instant. Les clubs sont donc dans l’attente, et on commence seulement à percevoir les conséquences de la crise du coronavirus.

Partenariat et sponsoring en berne la saison prochaine

Le vice-président de la région Centre-Val de Loire Mohamed Moulay fait le tour des ligues sportives et des districts de la région depuis quinze jours. Les premières projections ne sont pas bonnes. On s’oriente en moyenne vers une perte de 30% du financement privé des clubs, tous sports confondus, pour la saison prochaine, en sponsoring et partenariat. Les bars, les restaurants, les hôtels, les boulangeries, les artisans locaux qui donnent quelques centaines voir quelques milliers d’euros hésiteront à la reprise, touchés par la crise économique liée au coronavirus. Mohamed Moulay nuance toutefois ces pertes, car "chaque sport n'aura pas le même impact". "Il nous faut d'ores et déjà préparer la continuité sportive, sauver les emplois dans les clubs" explique le vice-président de la région. Il pense notamment aux clubs de l'élite, comme le TVB ou l'UTBM en Touraine.

Les enfants reviendront-ils dans les clubs en septembre?

Les parents hésiteront-ils à les remettre en club comme en ce moment avec le retour à l’école? “Si le nombre de licenciés baisse de 5 à 15% dans un club, c’est autant de budget en moins” explique le président du district de football d’Indre-et-Loire. Lui craint surtout une baisse des inscriptions chez les petits et les primo-inscriptions. “Mais on parle dans le vide” dit Philippe Gallé. "On ne sait même pas quand on pourra rejouer".

Tous les salariés des clubs en chômage partiel

La priorité est d'équilibrer les budgets en cours explique tous les responsables sportifs, comme le président du comité départemental du basket d'Indre-et-Loire. Jacques Daudin ne veut pas encore se projeter. "Les clubs vont reporter les investissements" explique-t-il. "Et comme il n'y a pas eu de dépense depuis la mi-mars, à priori, les budgets sont garantis". Il s'inquiète toutefois des clubs qui avaient des manifestations de fin de saison qui pouvaient rapporter "cinq à dix mille euros", comme Monnaie, Chinon ou Amboise. "Ce sont des manques à gagner majeurs pour ces clubs" dit Jacques Daudin.