Vers une troisième année record pour les Gîtes de France en Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : deux semaines de vacances qui s'annoncent dès ce soir pour nous dans la zone A, puis ce sera le tour des zones B et C. Les congés s'étalent sur un gros mois au total... c'est une période à ne pas louper ?

ⓘ Publicité

Christophe Rey : ah oui, c'est une vraie jolie période qui s'engage et elle commence plutôt bien chez nous. Après deux années record en 2021 et 2022, il y a toutes les chances qu'on puisse faire encore mieux cette année. De plus en plus de propriétaires travaillent avec nous et les clients plébiscitent les découvertes locales, notamment en Haute-Loire qui reste une destination extrêmement riche.

loading

Où en est-on des taux d'occupation pour ces vacances de février ?

On voit déjà que sur la première semaine, il y a un vrai taux de progression par rapport à l'année précédente. Toutefois, on va être aussi vigilant parce qu'en fonction de la météo, en fonction de l'actualité bien entendu, les ventes de dernière minute peuvent faire progresser ou de stabiliser les taux d'occupation.

Les fortes chutes de neige de ces dernières semaines jouent leur rôle ?

Oui, ça a participé puisqu'on a vu les appels et les mails arriver en masse pour réserver dès que les premiers flocons sont tombés. On a encore des réservations qui arrivent.

Est ce qu'il faut s'attendre à payer un peu plus cher les locations cette année, vu l'explosion des tarifs de l'énergie ?

Nos propriétaires ont arrêté leurs tarifs avant et ne sont "pas gourmands" dans l'augmentation. La hausse des prix de l'énergie se ressent davantage au quotidien que sur une semaine de location. J'estime une augmentation de 4 % pour l'ensemble des centaines d'hébergements que l'on propose. C'est finalement moitié moins que l'inflation.

Est-ce que vous remarquez un coin particulièrement prisé des touristes ?

C'est difficile à dire parce-que tout est beau et les clients le savent ! Ils vont être, selon leurs affinités, du côté de Saugues ou des Estables etc.