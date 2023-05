Vert-Baudet : après 7 semaines de grève, les salariés déboutés devant le tribunal judiciaire de Lille

Nouveau rebondissement dans la grève Vertbaudet qui se déroule depuis le 20 mars. Alors la CGT, accuse l'enseigne de recruter des intérimaires pour remplacer les grévistes, le tribunal judiciaire donne raison à la direction.

Les intérimaires ne court-circuitent pas la grève

Cet après-midi, le tribunal judicaire de Lille a "jugé que l’entreprise respecte pleinement la législation française dans le cadre de son recours à des personnels intérimaires réfutant ainsi toute allégation de tentative de remplacement de ses personnels grévistes.", indique le communiqué de la direction. Fin avril, la CGT avait demandé de mettre fin à ces contrats, mais pour la justice, l'enseigne ne contourne pas le droit de grève.

Depuis 7 semaines maintenant, les salariés de Vertbaudet réclament une hausse des salaires. © Radio France - Hélène Fromenti

L'enseigne justifie le recours aux intérimaires, comme une réponse à un accroissement temporaire d'activité lié à une opération promotionnelle de Vertbaudet. Seuls les "salariés non-grévistes (arrêt de travail pour maladie, accident du travail, congé parental)" sont remplacés affirme-t-elle. Le direction rappelle par ailleurs, dans un nouveau communiqué aujourd'hui, que les "255 personnes non-grévistes doivent travailler dans des conditions dégradées depuis plusieurs semaines en raison des blocages et violences répétées."

Les grévistes déterminés à continuer leur combat

Cette décision risque de faire monter la colère des grévistes, dans un contexte où les négociations sont toujours au point mort. Une réunion de conciliation entre les organisations syndicales et la direction, initialement prévue aujourd'hui a été reportée à mardi prochain.

Les grévistes et la CGT rassemblés devant l'entrepôt de Marquette-lez-Lille cet après-midi assurent que ce n'est pas une défaite. Ils comptent faire appel et apporter les documents pour obtenir gain de cause, et espèrent lors de la prochaine réunion finir par faire entendre leurs revendications.