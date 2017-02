Vert Marine : 25 ans de succès entachés par une affaire judiciaire

2017 : année anniversaire et année judiciaire pour Vert Marine. L'entreprise, spécialisée dans la gestion des piscines publiques, basée à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime) fête ses 25 ans cette année. Un anniversaire entaché par un procès à venir en juin prochain.

Les 25 ans de Vert Marine en 2017 auraient tout simplement pu être le récit d'une "success story" 100% Normande. Les deux dirigeants-fondateurs ont fait de leur société le leader dans son domaine : celui de la gestion et l'exploitation des piscines publiques, des complexes aquatiques ou encore des patinoires. Ils gèrent pas moins de 90 équipements sportifs et de loisirs dans toute la France et comptent un peu moins de 2 000 salariés pour un chiffre d'affaire de plus de 100 millions d'euros fin 2015.

Un enjeu de communication

"C'est une fierté d'avoir réussi tout cela" confie Thierry Chaix, le président du groupe qui est aussi le président du club de hockey des Dragons de Rouen. Mais cet anniversaire n'est pas la seule raison de cette communication de début d'année pour l'entreprise. "Pour nous c'est important de remettre l'église au milieu du village. On a quand même fait la première page de certains journaux. Moi j'habite à Rouen, ce n'est pas toujours facile..." L'ancien joueur de hockey fait référence aux soupçons de recel et de complicité de favoritisme pour lesquels il est renvoyé en correctionnel en juin prochain avec son associé et ami Jean-Pascal Gleizes.

"On attend avec une certaine impatience, on veut s'expliquer"

Cette affaire remonte à fin 2012. Les deux hommes sont alors mis en examen pour ces motifs. Les soupçons portent sur certains contrats liés entre 2010 et 2012 avec certaines collectivités. Ils ne veulent pas s'exprimer sur le fond du dossier et préfèrent garder la primeur de leurs déclarations à la justice. "On attend avec un certaine impatience parce qu'on a des choses à dire. On est raisonnablement confiant et on veut s'expliquer" affirme Jean-Pascal Gleizes. Mais d'après lui cette affaire n'a pas eu d'impact sur leur développement et il en veut pour preuve le fait que malgré leurs mises en examen fin 2012 "l'année 2013 a été la meilleure année de Vert Marine en termes de réussite sur les appels d'offre auxquels elle a répondu". Une preuve que les collectivités leur feraient toujours confiance. La justice dira, elle, ce qu'elle en pense mi-juin prochain.