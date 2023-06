Vertbaudet : la fin du conflit semble de plus en plus proche

Se rapproche-t-on d'une fin de crise à Vertbaudet ?

La CGT, à l'origine d'une grève qui dure depuis le 20 mars 2023, rencontre peut-être pour la dernière fois la direction de Vertbaudet dans son entrepôt de Marquette-lez-Lille ce 2 juin 2023.

L'accord de fin de grève : la priorité de la CGT

Le syndicat négocie depuis le 1er juin un accord de fin de grève pour protéger ses 80 grévistes. Le syndicat veille à ce qu'ils soient traités comme les 175 autres salariés du site. "On veut s'assurer qu'ils ne seront pas sanctionner dans les temps et les années à venir" explique Manon Ovion, déléguée CGT de l'entreprise. Elle est très optimiste pour les discussions à venir avec la direction : "je pense qu'on est sur la bonne voie !"

Emilie, qui fête ses 21 ans chez Vertbaudet ce mois-ci, est aussi rassurée par la tournure des négociations. "On ne s'est pas battue pour rien, on ne revient pas avec zéro euro en plus. [...] La direction peut encore faire un petit effort sur nos salaires, mais on va pas se leurrer, elle a proposé des bonnes choses."

Les propositions de la direction

Dans un communiqué datant du 1er juin, la direction détaille plusieurs points évoqués pendant les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2024, anticipées et en cours depuis mardi dernier.

" Pour les agents logistiques de l’entrepôt de Marquette, l’accord comprend :

- Une meilleure reconnaissance des compétences et de l’ancienneté au travers d’une refonte complète de la grille salariale en fonction des classifications, qui permettra notamment une revalorisation à hauteur d’au moins 1860 euros brut par mois sur 13 mois (soit +7%) pour tous les employés ayant 12 ans d’ancienneté,

- Une prise en compte de l’inflation et un soutien au pouvoir d’achat au travers d’une revalorisation du salaire minimum à hauteur de 1810 euros brut par mois sur 13 mois (soit +4%) pour tous les salariés dès le 1er juillet 2023, et d’une clause de revoyure conditionnée à l’évolution de l’inflation,

- Une prime annuelle pérennisée au travers d’une prime de partage de la valeur de 300 euros nets chaque année en janvier, et reconduite sans limite de durée.

Par ailleurs, l’entreprise confirme :

- Son engagement de recruter 30 nouveaux CDI (107 candidatures déjà reçues), qui représente +10% de l’effectif de l’entrepôt de Marquette-lez-Lille."

Cet accord a reçu un avis favorable de la part de FO et de la CFTC. La CGT, elle, ne le signera que si l'accord de fin de grève lui convient et que les grévistes votent pour la fin de leur mouvement social.

En cas de signature, ils reprendront le travail mardi.