Le 21 juin, le site internet tooktook.net voit le jour. Trois ans plus tôt, sur un vol quelque part entre l'Europe et l'Asie, Benoît Tillard a une révélation. "C'était une nuit, j'avais 300 passagers devant moi. Je me suis dit : il y a forcément un point commun qui n'a pas été étudié", se remémore-t-il. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous dû se rendre à l'aéroport par un moyen ou un autre. "Et voilà, l'idée de took-took était née", sourie le steward.

15 € d'économisé, c'est un petit restaurant à l'arrivée

Benoît Tillard croit dur comme fer à son concept. "On se rend compte que pour un Roissy-Nice, vous pouvez avoir un billet à 30 € ; faire le trajet de Paris à Roissy en taxi, c'est 50 € donc l'idée c'est que si on partage le taxi à trois, ça ne coûte qu'à peine 15 €, assure-t-il. Économiser 15 € de taxi, c'est un petit restaurant à l'arrivée".

Une communauté encore inexistante

Après un mois et demi d'existence, took-took ne cumule qu'entre 20 et 100 vues par jours et très peu d'adhésions. À l'image de Blablacar, le site a besoin d'une large communauté pour pouvoir être viable. "Une communauté, c'est 50 000 adhérents. Nous, on vise bien plus", projette le steward.