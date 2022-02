Vertou : la ruée vers les équipements de ski pour les vacanciers bientôt sur les pistes

Période oblige, le rayon dédié aux sports d'hiver est positionné à l'entrée du magasin Décathlon de Vertou, en Loire-Atlantique. Inratable pour les clients qui terminent leurs achats de matériel, de vêtements ou encore d'après-ski au premier jour des congés d'hiver. La réouverture des stations de ski après une année blanche n'est visiblement pas passée inaperçue chez les amateurs de glisse et de montagne. Les rayons dédiés à la montagne, à Vertou, sont quasiment vides. "On ne s'attendait pas à ça mais on va faire avec", souffle Pauline, sur le départ aux Arcs avec Simon. Des ruptures de stocks liées à l'afflux des vacanciers mais aussi aux difficultés d'approvisionnement qui durent depuis plusieurs mois.

"On n'arrive pas à satisfaire tout le monde"

Au bout d'un des rayons, face à un miroir, Thierry tente de trouver un vêtement à son goût. "L'ancien faisait encore l'affaire mais il était trop vintage", glisse Pascale, sa femme. Et surtout à sa taille. "On trouve surtout du S et du XL. Pour ce qui est des tailles moyennes, elles ne sont pas nombreuses mais on va finir par trouver", confie-t-il à une semaine de son départ à Saint-Lary dans les Pyrénées. L'optimisme est aussi de rigueur chez Sophie, à quelques heures de son départ en famille vers les Alpes. "Je cherche des luges, dites-moi si vous en voyez mais je crois qu'il n'y en a plus", rigole la mère de famille à la recherche également d'après-ski pour ses deux enfants. "Bon, je pense qu'ils vont avoir de grosses chaussettes et de bonnes tennis parce qu'il n'y a plus leur taille, lâche-t-elle. Je n'avais qu'à m'y prendre avant."

On est confronté à la fois à des difficultés d'approvisionnement et une très forte demande qui font qu'il y a une vraie tension sur les stocks.

Vendeur dans le magasin, Nicolas Gruson confirme l'importante demande. Il a d'ailleurs rarement vu un tel engouement pour les sports d'hiver depuis son arrivée dans le magasin vertavien, il y a quatre ans. "Autant l'an passé avait été difficile pour nous, autant cette année l'est également mais dans le bon sens du terme, explique-t-il. On a beaucoup de demandes, on fait au mieux mais on n'arrive pas à satisfaire tout le monde parce qu'on est confronté à la fois à des difficultés d'approvisionnement et une très forte demande qui font qu'il y a une vraie tension sur les stocks."

Les stocks sont quasiment épuisés sur de nombreuses références. © Radio France - Florian Cazzola

Des achats de dernière minute, la tendance du moment

L'analyse est un peu plus nuancée dans la boutique de Thomas Martin, à Saint-Herblain. "Le gros des ventes s'est vraiment fait sur la partie vestes et pantalons techniques, énumère le gérant de Neway, spécialisé dans les sports de glisse. Les textiles sont bien partis cette année. C'est un peu moins le cas de tout ce qui est matériel technique, skis, planches de snowboard, etc." Une hypothèse ? "Plusieurs clients nous ont dit qu'ils avaient douté sur le fait que les stations allaient rouvrir ou pouvoir rester ouvertes du fait du boom des contaminations, les gens ont attendu le dernier moment", tente-t-il.

Cela pourrait en partie expliquer le fait que le matériel technique soit moins partie, cette année. "Les gens ont peut-être préféré reporter leurs achats à l'hiver prochain, souffle Thomas Martin. Pour nous, on peut dire que les ventes sont équivalentes à la saison 2019/2020. Elles ne sont donc pas catastrophiques mais elles ne nous permettent pas de rattraper l'année dernière où il n'y a rien eu. On verra ça l'année prochaine." Avec l'espoir que, cette fois, la crise sanitaire et les contraintes qui l'accompagnent seront définitivement un lointain souvenir.