Vesoul : à Stellantis, des intérimaires grévistes non-reconduits ? La CGT dénonce "des droits bafoués"

Une dizaine d'intérimaires sur le site Stellantis à Vesoul n'auraient pas été reconduits après avoir fait grève, selon la CGT. Le syndicat dénonce "des droits bafoués". Les intérimaires concernés ont fait grève le 19 janvier dernier contre la réforme des retraites , première journée de mobilisation. Mais aussi le 28 février pour demander la prime de participation de 4.300 euros.

"Nous avons des preuves", indique la CGT

"Nous avons une grosse suspicion, des preuves sur le fait que ce droit constitutionnel n'est pas respecté à Stellantis Vesoul", explique Cédric Fischer, délégué syndical à la CGT . "Nous avons deux exemples. Le premier le 19 janvier dernier. Un groupe d'intérimaires débrayent pour manifester. Une partie d'entre eux avaient reçu un texto de leur agence d'intérim pour renouveler leur contrat. Sans aucune raison, Stellantis est revenu sur sa décision", poursuit Cédric Fischer.

Le syndicaliste possède les textos en question et des mails. "On a fait une déclaration en CSE fin janvier pour avoir des explications. La direction nous a dit qu'il n'y avait aucun débat, que c'est un droit constitutionnel. Mais il y a eu cet autre événement le 28 février dernier lorsque des intérimaires ont débrayé pour réclamer la prime de participation . Il s'est passé la même chose", s'émeut Cédric Fischer.

Noémie fait partie de ces intérimaires grévistes dont le contrat n'a pas été renouvelé. "Mon contrat se terminait fin janvier. J'ai fait grève le 19 janvier dernier contre la réforme des retraites. J'avais demandé au préalable à mon chef d'équipe si je pouvais faire grève. Il m'avait répondu que c'était notre droit, notre droit d'aller manifester", raconte-t-elle à France Bleu Besançon.

"En creusant bien, deux de mes collègues en intérim depuis plusieurs années n'ont pas été renouvelés. Le point commun que l'on a c'est d'avoir fait grève. Franchement, je suis dégoûtée. Moi je me sentais hyper bien dans cette entreprise. Je me suis bien adaptée. Et je ne cache pas mon envie d'y retourner", poursuit la jeune femme de 25 ans.

Stellantis dément ces allégations

"Ce sont deux évènements différents. Deux grèves différentes. Il y a la fois ceux qui avaient reçu confirmation de l'agence d'intérim. Et ceux dont le contrat arrivait à terme et qui n'ont pas été renouvelés mais dans les deux cas on est scandalisé. C'est un droit constitutionnel", conclut Cédric Fischer.

Contacté, Stellantis évoque "un raccourci" et "un amalgame". "Il n'y a pas de lien entre la grève et la non reconduction des contrats", nous fait-on savoir. Stellantis dément ces allégations. Les contrats, dit l'entreprise, sont reconduits en fonction de la demande dans chaque secteur.

Stellantis rappelle qu'une partie des intérimaires grévistes a été renouvelée. "Ils travaillent toujours chez nous sur le site de Vesoul", indique l'entreprise.