Vesoul : pass sanitaire obligatoire à la foire de la Sainte-Catherine

La fête de la Sainte-Catherine aura bien lieu, mais elle se fera avec pass sanitaire dans la poche et masque sur le nez. Après une année sans fête l'année dernière, annulée pour la première fois depuis 725 ans, la foire agricole qui est la plus ancienne en France est maintenue. Cette année, le pass sanitaire sera exigé et le masque obligatoire pour tout le monde, y compris pour les enfants de plus de 11 ans.

4 points de contrôle dans la ville

Les services de la mairie préparent cette foire depuis trois mois déjà. Trois réunions ont déjà été organisées avec la préfecture qui assure étudier de très près l'évolution de la situation sanitaire dans le département de la Haute-Saône, où l'obligation du port du masque a été étendue.

Pour cette édition 2021, Ludovic Ballester, adjoint au maire de Vesoul, délégué aux sécurités, explique qu'il y aura 4 points de contrôle pour accéder à la foire : "Le premier sera au rond-point de la gare, avec trois points d'entrée. Le deuxième à côté du théâtre, le troisième en bas de la rue Baron Bouvier. Le quatrième sera en haut de la rue d'Alsace-Lorraine." Entre 150 à 200 personnels seront mobilisées lors de cette édition.

528 commerçants déjà inscrits

Cette année, 528 commerçants venus de toute la France ont déjà réservé un emplacement. Lors de la dernière édition, 617 commerçants s'étaient inscrits. 20 à 30.000 personnes sont attendues sur la journée, soit l'affluence normale d'une Sainte-Catherine qui se déroule en semaine.