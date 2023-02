Vesoul : une ancienne salariée d'Handy'Up attaque l'association pour licenciement abusif

Pressions de la hiérarchie et faux témoignage. Voilà ce que dénonce Sonia, une ancienne aide-soignante du groupe associatif Handy'Up qui gère plusieurs établissements d'accueil et d'aide pour les personnes handicapées en Haute-Saône. Cette ancienne salariée a été licenciée pour faute grave en avril 2022 après 14 ans de veille de nuit, d'abord au foyer des Grillons, puis à la résidence Krystal, à Vesoul.

Cette mère célibataire de deux enfants de 6 et 14 ans conteste ce licenciement qu'elle qualifie d'"abusif". Elle a plaidé sa cause, assistée par Jean-François Coin délégué syndical Force ouvrière, devant le Conseil de Prud'hommes de Vesoul lundi 6 février. La décision est attendue début avril.

Poussée vers un poste moins qualifié

Début 2023, Sonia se voit proposer deux possibilités d'évolution : travailler à Lure toujours comme aide-soignante ou continuer de travailler à Vesoul en changeant de statut. Elle passerait alors d'aide-soignante à surveillante de nuit qualifiée. Ce poste est moins qualifié et il ne rentre pas dans la catégorie des soignants. "Ça me faisait perdre quand-même beaucoup de salaire. Le maximum que la surveillante de nuit qualifiée pouvait avoir en fin de carrière, moi je l'avais déjà avec 14 ans d'ancienneté", souligne Sonia. "Pourtant, on aurait fait les mêmes soins", insiste-t-elle en précisant qu'elle travaillait 10h par nuit, en binôme, pour surveiller 37 résidents porteurs de handicaps.

Après avoir pris conseil auprès de l'Inspection du travail, elle refuse de signer un avenant à son contrat. Ce qui aurait fâché la directrice des ressources humaines. Cette dernière lui aurait dit : "Vous ne voulez pas déménager, vous ne voulez pas démissionner, vous voulez partir en Ukraine ?" Cette réflexion intervient juste après le début de l'invasion du pays par l'armée russe. Elle choque Sonia et la convainc d'agir.

Un témoignage retiré après deux mois

Elle dénonce la situation dans un courrier envoyé, le 21 mars 2022, au directeur général du groupe Handy'Up et au Conseil départemental, principal financeur de l'association. Trois jours plus tard, le 24 mars au matin, après une nuit de 10h de travail, une collègue témoigne contre elle dans une attestation. "Soi-disant que je n'avais pas pris un résident en charge, elle n'est pas venue me trouver pour me dire "Sonia tu as un résident qui est dans le couloir" et moi, pendant mes rondes, je ne pouvais pas voir qu'il avait uriné par terre, parce que c'est un endroit où on ne va pas spécialement pendant nos rondes parce qu'il n'y a pas de résident", raconte l'ancienne aide-soignante.

Sa hiérarchie qualifie cette faute de "grave" et elle l'utilise comme motif pour la licencier au mois d'avril. Fin mai, sa collègue qui avait produit l'attestation se rétracte. "Elle a fait une deuxième attestation pour dire qu'elle avait fait la première sous la pression de ses deux chefs de service", relate Jean-François Coin. Selon le syndicaliste qui a rencontré la salariée à l'origine de ces deux attestations, la première aurait été dictée par les deux chefs.

Contactée, la direction d'Handy Up n'a pas répondu aux questions de France Bleu Besançon. Sonia sait qu'elle ne va pas retrouver son travail après la décision du Conseil des Prud'hommes, quelle qu'elle soit, mais elle espère pouvoir tourner la page.