"On veut être entendus" : un premier "convoi de la liberté" s'élance de Perpignan

Ils étaient environ une centaine de manifestants rassemblés près de Perpignan pour soutenir le "convoi de la liberté", une mobilisation inspirée des canadiens et qui s'organise sur les réseaux sociaux. Un cortège de véhicules a pris le départ direction Paris et Bruxelles.

C'est une idée venue du Canada et qui fait son chemin en France. Des opposants aux restrictions sanitaires organisent sur les routes un "convoi de la liberté", une opération qui vise à converger vers Paris puis vers Bruxelles. Près de Perpignan, un premier convoi s'est élancé depuis un parking du centre commercial de Claira ce jeudi en début d'après-midi. Au moins une vingtaine de véhicules sont partis sur la route, bientôt rejoints par des dizaines d'autres sur le trajet entre Perpignan et Toulouse.

En voitures, en camping-car ou même en camion, ces manifestants anti-pass et gilets jaunes prennent la route et espèrent se faire entendre par le gouvernement. Ils dénoncent les restrictions sanitaires liées au vaccin, mais aussi plus généralement le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter.

Sur ce camion comme sur de nombreux véhicules, un sticker a été collé en soutien au "convoi de la liberté" © Radio France - MC

Nicolas est routier de profession et gérant d'une entreprise de transport à Céret,il part avec l'un de ses camions pour ce mouvement qui se veut pacifique : "On va y aller, on va faire une petite manifestation. Peut-être qu'il y aura des ralentissements à cause du nombre de participants. Mais on n'est pas là pour bloquer ni pour emmerder qui que se soit", assure-t-il.

"On se bat pour nos enfants"

Avec son poids-lourd, le trajet jusqu'à Bruxelles va lui coûter 2.000 euros selon ses calculs, même si ce routier a fait le plein en Espagne pour réduire ses frais d'essence. Pour sa femme, Stéphanie, c'est un sacrifice utile : "On préfère mettre cet argent pour une cause, pour être libres, et surtout pour les enfants. On se bat pour nos enfants", insiste cette mère de famille exaspérée par les restrictions du pass vaccinal.

Le départ des véhicules s'est fait dans un concert de klaxons et sous les applaudissement des sympathisants, venus nombreux même s'il ne pouvaient pas prendre la route. Le convoi va d'abord faire étape à Toulouse avant de rouler vers Limoges et Orléans pour une arrivée à Paris prévue vendredi. Un deuxième départ du convoi est prévu ce jeudi à 7h sur le parking de Brico Dépôt à Claira.