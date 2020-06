"On veut inciter le public à revenir" : le Département de la Vienne veut relancer le tourisme

Le tourisme commence doucement à reprendre dans le Poitou. Dans la Vienne, le parc du Futuroscope rouvre dès samedi 13 juin au public. "C'est une belle carte postale pour nous depuis longtemps" précise Bruno Belin, le président du Département de la Vienne. Une bonne façon de faire parler de la région, afin d'attirer les touristes pour la saison estivale qui approche. En 2019, souligne-t-il, le tourisme a représenté un milliard d'euros de chiffre d'affaire.

Des chèques tourisme pour attirer les visiteurs

Pour cela, le département veut mettre en place un plan de relance et de soutien. L'exécutif va proposer aux élus la mise en place de "chèques tourisme", qui représentent des réductions de 100 à 120 euros pour venir visiter le département et accéder à des lieux touristiques. Parmi les mesures évoquées également, "des prises en charges sur des sujets de randonnées". Les mesures devraient débuter en juillet, et se prolonger jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Le Département prévoit aussi, en lien avec le Futuroscope, d'offrir des entrées au parc pour les familles de soignants, mobilisés pendant toute la crise sanitaire.

La communication comme mot d'ordre

"On le sait, cet été va être un été particulier", précise Bruno Belin. Il va donc falloir compter moins que d'habitude sur les touristes étrangers, en raison de la pandémie de Covid-19, et attirer davantage de touristes Français.

"Nous sommes entre la région parisienne et les côtes de l'Atlantique, c'est une chance : il va falloir communiquer pour que les gens aient envie de s'arrêter". Affiches et utilisation des réseaux sociaux sont au programme pour donner envie aux visiteurs de venir dans la Vienne.

Le budget va évidemment changer : il a été adopté il y a six mois pour l'année 2020. "L'objectif, c'est la relance économique, qui passe par la consommation" a précisé le président du Département de la Vienne.