"On veut un Amazon local" la Chambre de commerce des Deux-Sèvres tire les leçons du confinement

Jour J du déconfinement et les entreprises doivent réinventer leur manière de travailler pour relancer la consommation. La Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres souligne un regain d'intérêt des clients pour les produits locaux pendant le confinement.

"Tous les commerces vont rouvrir dans la semaine," assure confiant Philippe Dutruc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Deux-Sèvres à l'occasion d'une conférence de presse donnée lundi après-midi, premier jour du déconfinement. Exceptés bien entendu les hôtels, bars et restaurants dont la date de réouverture reste encore la grande inconnue. "Leur montée en puissance va être difficile," nuance le président. Cela pourra prendre trois mois, six mois pour retrouver une pleine activité. "On ne sait pas comment les clients vont consommer ni ce qu'ils vont avoir envie de consommer," explique Philippe Dutruc.

Créer un Amazon local

Pour répondre à cette interrogation, le président de la CCI a une idée : consommer local. De nombreuses entreprises ont ouvert leur propre service de commande et de livraison en ligne pendant le confinement. "Un charcutier m'a confié avoir servi 50% de nouveaux clients grâce à internet," se réjouit Philippe Dutruc. Reste maintenant à fidéliser les clients. "Ils se sont rendus compte qu'on pouvait commander de bons produits sans passer par Amazon," remarque le président de la CCI. Et c'est pourtant du géant américain qu'il veut s'inspirer. "On veut créer un Amazon local, comme un grand centre commercial à ciel ouvert dans les Deux-Sèvres," imagine Philippe Dutruc. Une idée qui fait son chemin, dans le cadre de discussions avec le département selon la CCI. Le but : mettre en relation les producteurs et les consommateurs avec les commandes, les paiements en ligne et les livraisons.

Un tiers des entreprises deux-sévriennes au bord de la faillite

30% des entreprises rencontrent de « très grandes difficultés » et 25% "ne savent pas" ou "envisagent" de fermer définitivement révèle une enquête menée par la CCI des Deux-Sèvres auprès de 855 entreprises du département post-confinemenr. Parmi elles, les petits commerces de proximité déjà en difficulté et les restaurants soumis à de grandes incertitudes sur leur avenir.

Parmi les freins évoqués à la reprise de l'activité, les entreprises deux-sévriennes interrogées évoquent "la sécurité" des employés et des clients. Il sont nombreux à se demander comment appliquer les consignes d'hygiène et où se fournir en blouses et masques. La CCI promet de débloquer un stock de sécurité de 20 000 masques pour les établissements en difficulté.